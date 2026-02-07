元乃木坂46・若月佑美、“後輩”阪口珠美と卒業後初共演 ドラマ『救い、巣喰われ』【コメントあり】
マルチアーティスト・NOAが主演、元乃木坂46・阪口珠美がヒロインを務めるMBSドラマ特区枠『救い、巣喰われ』（12日スタート 毎週木曜 0：59〜 初回は深1：09〜）でNOAと親交深い俳優の八村倫太郎が本人役で登場する。
【写真】駆け出しアイドルを演じる元乃木坂46・阪口珠美
電子コミック累計50万部を突破した究極のヤンデレ系ラブ・サスペンスが原作（原案：琴子／漫画：カモ）。芸能界の裏側を舞台に、クセになるドロドロ展開が、日本だけでなく韓国でも読者を魅了している。
千秋（NOA）の過去を知る女性俳優・セイラ役に、『今日から俺は!!』（日本テレビ）や連続テレビ小説『おむすび』などテレビドラマ、映画や舞台で活躍する元乃木坂46の若月佑美の出演が決定。グループ時代の後輩でもある阪口珠美とこのたび卒業後初共演となる。
天（阪口珠美）と劇中ドラマで恋人役を演じ接近する俳優役には、ダンスボーカルユニット「WATWING」のメンバーで、『君の花になる』（TBS）でNOAと共演していた八村倫太郎が本人役で出演する。
そして、天の所属するアイドルグループ「LUNA NEST」のメンバーに、Popteen専属モデルで『今日、好きになりました 夏休み編2023』に参加し話題を呼んだ向井怜衣。「女子高生ミスコン2023」でグランプリを獲得し、『今日、好きになりました』（ABEMA）では3シーズンに参加。持ち前の明るい性格で人気を得る米澤りあが決定した。
【コメント】
■若月佑美
セイラ役を演じます若月佑美です。まずはセイラという重要な役を任せていただいたことをうれしく思っております。さらには、私の大切な後輩が初の連続ドラマでヒロインを務める作品ということでそんな節目にご一緒できてご縁に感謝しています。キラキラした皆さんに引けを取らないように私にできる限りを頑張りたいと思います。どんな形で物語に関わっていくのかぜひ、皆さまお楽しみに!!
■八村倫太郎
大親友の主演作！うれしい！そしてその主演作にゲスト出演！うれしい！です！！NOAとはプライベートはもちろんのこと、色々なお仕事も共にしてきましたが、お芝居の現場が一緒になることは数年ぶりで、返ってすごく新鮮でした。本人役ということで戸惑いもありましたが、本編でどう登場してくるのか楽しみでもあります笑。1日だけであっという間でしたが、すごく雰囲気の良い柔らかい現場で、参加することができて幸せでした。
【写真】駆け出しアイドルを演じる元乃木坂46・阪口珠美
電子コミック累計50万部を突破した究極のヤンデレ系ラブ・サスペンスが原作（原案：琴子／漫画：カモ）。芸能界の裏側を舞台に、クセになるドロドロ展開が、日本だけでなく韓国でも読者を魅了している。
天（阪口珠美）と劇中ドラマで恋人役を演じ接近する俳優役には、ダンスボーカルユニット「WATWING」のメンバーで、『君の花になる』（TBS）でNOAと共演していた八村倫太郎が本人役で出演する。
そして、天の所属するアイドルグループ「LUNA NEST」のメンバーに、Popteen専属モデルで『今日、好きになりました 夏休み編2023』に参加し話題を呼んだ向井怜衣。「女子高生ミスコン2023」でグランプリを獲得し、『今日、好きになりました』（ABEMA）では3シーズンに参加。持ち前の明るい性格で人気を得る米澤りあが決定した。
【コメント】
■若月佑美
セイラ役を演じます若月佑美です。まずはセイラという重要な役を任せていただいたことをうれしく思っております。さらには、私の大切な後輩が初の連続ドラマでヒロインを務める作品ということでそんな節目にご一緒できてご縁に感謝しています。キラキラした皆さんに引けを取らないように私にできる限りを頑張りたいと思います。どんな形で物語に関わっていくのかぜひ、皆さまお楽しみに!!
■八村倫太郎
大親友の主演作！うれしい！そしてその主演作にゲスト出演！うれしい！です！！NOAとはプライベートはもちろんのこと、色々なお仕事も共にしてきましたが、お芝居の現場が一緒になることは数年ぶりで、返ってすごく新鮮でした。本人役ということで戸惑いもありましたが、本編でどう登場してくるのか楽しみでもあります笑。1日だけであっという間でしたが、すごく雰囲気の良い柔らかい現場で、参加することができて幸せでした。