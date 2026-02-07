上白石萌歌が、『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）で“恋に踏み出せない”編集者・柴田一葉を演じている。恋が得意ではない自分を、無理に更新しようともしない。それでも誰かに惹かれてしまう。そんな一葉の揺れが、放送開始直後から静かな共感を呼んでいる。

参考：生田斗真×上白石萌歌『パン恋』は王道ラブストーリーに アリアの“地雷”と重要なヒントも

一葉は生活情報誌『リクラ』の編集部で働きながら、恋愛コラムの新企画を担当することになった。仕事として恋について書かなければならない一方で、本人の恋愛経験は多いとはいえない。誰かから好意を向けられても、嬉しさより先に戸惑いが立ち、どう受け止めていいかわからず距離を取ってしまう。恋が嫌いなのではなく、傷つく可能性を考えて、踏み込む前に身を守ってきた人物だ。

そんな一葉の前に現れるのが、動物の求愛行動を人間の恋愛に当てはめて語る動物学者・椎堂司（生田斗真）である。合理的で率直、思ったことをそのまま口にする司の言葉は、一葉の弱い部分を遠慮なく突いてくる。悪意はないが配慮もない。その率直さに戸惑いながらも、一葉の感情は確実に動かされていく。

上白石の芝居が印象的なのは、一葉の「踏み出せなさ」をセリフで説明してしまわないところだ。言いかけて言葉を引っ込める。視線がふっと逸れる。笑おうとして、うまく笑いきれない。そういう小さな反応が重なることで、一葉が臆病になってしまう理由や、自分を守ろうとする癖が自然に伝わってくる。恋が苦手だと声高に主張するのではない。目の前の相手を前にして、気持ちが簡単には整理できない。その割り切れなさをそのまま置いていく。だから一葉の距離の取り方が嘘っぽくならず、現実の感情としてこちらに届いてくるのだろう。

この表現の仕方は、上白石がこれまで演じてきた恋愛のキャラクターとも、きれいにつながっている。たとえば『ロマンティック・キラー』の星野杏子は、恋愛なんてまっぴらごめんだと突っぱねる、かなり極端な設定の人物だった。だからこそ、壁ドンや膝枕といった少女漫画のお約束が目の前に差し出されるたび、杏子は全身で拒否し、茶化し、逃げ切ろうとする。その勢いがコメディとして気持ちいい一方で、胸を掴まれるのは、拒み切ったはずの気持ちが一瞬だけ顔を出すところだ。たとえば、強がって言い返した直後に、相手の顔を見ないまま呼吸だけ乱れてしまう。視線をそらしたのに、結局は相手の動きを追っている。平気なふりを重ねるほど、言葉だけが妙に早口になる。理屈では否定しているのに、心のほうが先に反応してしまう。そのズレが、笑いよりも先にときめきを連れてくる。映画版は床ドン、壁ドン、膝枕といったロマンティックな展開そのものも次々に仕掛けてくるが、上白石が面白いのは、そこで真正面からキュン顔を決めないことだ。決め台詞で落ちるのではなく、落ちそうになるのを必死で押し戻す。その押し戻しの途中で、隠しきれない揺れが滲む。杏子の胸キュンは、まさにそこにある。

上白石にとって代表作ともいえる『366日』の玉城美海は、杏子とは逆に、恋から逃げずに真正面から向き合う役だった。高校時代、先輩の真喜屋湊（赤楚衛二）が奏でる音楽に惹かれて、「いつか湊先輩が作った曲、聴きたいです」と静かに声をかける場面がある。あれは告白というより、あなたの大事なものに触れてみたい」という気持ちがそのまま言葉になった瞬間だった。言い方は控えめなのに、真っ直ぐで、だからこそ胸に残る。物語の後半に理由もわからないまま別れを告げられたときも、彼女は感情をぶつけて取り乱すわけではない。泣き叫ぶでも、問い詰めるでもなく、ただ言葉を失って立ち尽くしてしまう。その沈黙が、ここまで積み上げてきた時間を一気に重くする。上白石は、泣かせる芝居で泣かせるのではなく、声が出なくなる瞬間そのものを見せて、恋を失う痛みをこちらに渡してくる。

『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）の七瀬美雪にも、上白石らしい胸キュンがある。事件に夢中になっている金田一に差し入れを渡そうとして、軽く受け流されてしまう場面だ。大げさな言い合いになるわけでも、気まずい空気が長く続くわけでもない。ただ、美雪の表情がほんの少しだけ曇り、拗ねたような顔になる。その一瞬で、片思いの切なさが伝わってしまう。報われるかどうかよりも、好きでいてしまう気持ちの方が先に立つ。上白石は、その感情を雑に処理せず、ちゃんと残してみせる。

『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』（TBS系）では、極限状態の中で芽生える恋を描いた。畑野紗枝として、萱島直哉（山田裕貴）に冗談めかして「髪、洗ってセットしてくれますか」と頼む場面がある。甘いセリフではない。それでも、あの言葉が出る時点で、2人の距離が以前とは違う場所まで来ていることがわかる。生きることに必死な状況の中でも、人と人の間にふっと親密さが生まれてしまう。その自然さを、上白石は力まずに演じていた。

『パンダより恋が苦手な私たち』第5話では、司とのデートが描かれる。けれど、それはただ甘い時間を並べる回にはならないはずだ。行きたい気持ちがあるのに、傷つくのが怖い。楽しくしたいのに、うまく笑えない。そういう矛盾を抱えたまま、一葉は言葉を探し、迷い、立ち止まりながらその時間を過ごしていく。その不器用さを、上白石は大げさな演出に預けず、間の取り方や視線の揺れ、息の浅さといった細部で見せてくれるだろう。デート回で、一葉が自分の気持ちから目をそらさずにいられるのか。少しでも前に進めるのか。その行方を、見届けたい。

（文＝川崎龍也）