　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2080円高の5万6490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56688.08円　　ボリンジャーバンド3σ
56490.00円　　7日夜間取引終値
55607.38円　　ボリンジャーバンド2σ
54806.00円　　5日移動平均
54526.69円　　ボリンジャーバンド1σ
54440.00円　　一目均衡表・転換線
54253.68円　　6日日経平均株価現物終値
53446.00円　　25日移動平均
53365.00円　　一目均衡表・基準線
52365.31円　　ボリンジャーバンド-1σ
51284.62円　　ボリンジャーバンド2σ
51272.67円　　75日移動平均
50203.92円　　ボリンジャーバンド3σ
49910.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
49710.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
44659.45円　　200日移動平均


株探ニュース