日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2080円高の5万6490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56688.08円 ボリンジャーバンド3σ
56490.00円 7日夜間取引終値
55607.38円 ボリンジャーバンド2σ
54806.00円 5日移動平均
54526.69円 ボリンジャーバンド1σ
54440.00円 一目均衡表・転換線
54253.68円 6日日経平均株価現物終値
53446.00円 25日移動平均
53365.00円 一目均衡表・基準線
52365.31円 ボリンジャーバンド-1σ
51284.62円 ボリンジャーバンド2σ
51272.67円 75日移動平均
50203.92円 ボリンジャーバンド3σ
49910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
49710.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
44659.45円 200日移動平均
株探ニュース
