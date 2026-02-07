TOPIX先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比79.5ポイント高の3790.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3821.75ポイント ボリンジャーバンド3σ
3790.50ポイント 7日夜間取引終値
3748.40ポイント ボリンジャーバンド2σ
3699.00ポイント 6日TOPIX現物終値
3693.50ポイント 5日移動平均
3675.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
3639.00ポイント 一目均衡表・転換線
3601.70ポイント 25日移動平均
3600.50ポイント 一目均衡表・基準線
3528.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3455.00ポイント ボリンジャーバンド2σ
3430.37ポイント 75日移動平均
3381.65ポイント ボリンジャーバンド3σ
3374.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3297.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3105.63ポイント 200日移動平均
株探ニュース
