　7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比79.5ポイント高の3790.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3821.75ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3790.50ポイント　　7日夜間取引終値
3748.40ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3699.00ポイント　　6日TOPIX現物終値
3693.50ポイント　　5日移動平均
3675.05ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3639.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3601.70ポイント　　25日移動平均
3600.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3528.35ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3455.00ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3430.37ポイント　　75日移動平均
3381.65ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3374.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3297.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3105.63ポイント　　200日移動平均


株探ニュース