　7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の708ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

757.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
742.89ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
728.05ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
725.12ポイント　　200日移動平均
713.20ポイント　　25日移動平均
711.40ポイント　　5日移動平均
710.62ポイント　　6日東証グロース市場250指数現物終値
708.00ポイント　　7日夜間取引終値
701.00ポイント　　一目均衡表・基準線
698.35ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
697.11ポイント　　75日移動平均
695.00ポイント　　一目均衡表・転換線
685.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
683.51ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
668.66ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
660.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）


