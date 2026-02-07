グロース先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の708ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
757.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
742.89ポイント ボリンジャーバンド2σ
728.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
725.12ポイント 200日移動平均
713.20ポイント 25日移動平均
711.40ポイント 5日移動平均
710.62ポイント 6日東証グロース市場250指数現物終値
708.00ポイント 7日夜間取引終値
701.00ポイント 一目均衡表・基準線
698.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ
697.11ポイント 75日移動平均
695.00ポイント 一目均衡表・転換線
685.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
683.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
668.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
660.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
株探ニュース
757.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
742.89ポイント ボリンジャーバンド2σ
728.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
725.12ポイント 200日移動平均
713.20ポイント 25日移動平均
711.40ポイント 5日移動平均
710.62ポイント 6日東証グロース市場250指数現物終値
708.00ポイント 7日夜間取引終値
701.00ポイント 一目均衡表・基準線
698.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ
697.11ポイント 75日移動平均
695.00ポイント 一目均衡表・転換線
685.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
683.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
668.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
660.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
株探ニュース