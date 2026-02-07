本日2月7日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆「日本全国 道の駅伝！1時間丸ごとスペシャル！」

「日本全国 道の駅伝」が大好評につき、今回は1時間スペシャルでお届け。道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売上1位を回答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って、出た目の数に従い次の道の駅へ進む本企画。

浮所飛貴（ACEes）、タイムマシーン3号に続き、第3区のランナーに選ばれたのは、全力ロケで注目の猪狩蒼弥（KEY TO LIT）。前任のタイムマシーン3号からタスキを託されると、「たいした成績をあげなかったら事務所を交換」という厳しい条件を突き付けられる猪狩。ふがいない結果となった場合、タイムマシーン3号が“ダンスと歌”、猪狩が“熱湯と熱々おでん”を今後がんばることになってしまう。

スタートは福島県「道の駅ならは」から。この道の駅には、あおさたっぷりのラーメンや、行列のできるジェラート、さつまいも推しにはたまらない干し芋など、さまざまな人気商品がズラリ。さらに、文化庁の「100年フード」に認定され、サッカー元日本代表監督のトルシエ氏が名づけたとされる“マミーすいとん”なる気になる郷土料理も。駅長やお客さんたちに聞き込みをしながら、猪狩が1位と予想する商品は…!?

別の道の駅では、「農林水産大臣賞受賞」「ただいま爆売れ中！」など、POPの言葉に惹かれる猪狩。加えて、「ZIP!」で水卜麻美アナウンサーが食べたことがある絶品ごはんのお供など、魅力的な商品の数々に猪狩は「恐ろしいですね、この道の駅」と、なかなか候補を絞ることができない。

航空自衛隊のブルーインパルスをイメージした道の駅では、「うわー、すごい！」「かっこいい！」「これは欲しくなっちゃう！」と猪狩のテンションが爆発。「これ1位じゃないか？」と、くぎ付けになるブルーインパルスグッズも。さらにここには猪狩の大好物の食べ物が。「夢みたい」とバクバクほおばる猪狩の姿に駅長は「もう大使ですね」と感動してしまう。

そのほか、 “幻のリンゴ” “濃厚たまご” “究極のねっとり野菜”などの商品を求めて道の駅へ。お客さんが絶えない商品や東北ならではの名産品が各道の駅に豊富にラインナップ。閉店後の道の駅や開店前の併設レストランなどでは、ヒントが少ない中でも、さまざまな技を駆使して1位を見破ろうと奮闘する。そんな頑張り屋の猪狩に奇跡が舞い降りる！果たして猪狩はどこまで進むことができるのか？そして、最後は次なる挑戦者も発表。

スタジオでは、ゲストの山本美月、又吉直樹（ピース）、HARUA（&TEAM）、坂井仁香（超ときめき♡宣伝部）も各道の駅での1位を予想。「個人的に食べたい」（山本）、「これは引っかけなんじゃないか」（HARUA）、「よく道の駅に行きます」（坂井）、「見逃さなかったですよ」（又吉）と、白熱の推理を繰り広げる。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

山本美月、又吉直樹（ピース）、HARUA（&TEAM）、坂井仁香（超ときめき♡宣伝部） ※ 順不同

【ロケゲスト】

猪狩蒼弥（KEY TO LIT）