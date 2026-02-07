ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ジュゼッペ・メアッツァ競技場などで行われた。今大会は、聖火台はミラノと山間部のコルティナダンペッツォの2カ所に置かれ、史上初めて2都市で同時に点火された。ミラノではイタリアが生んだアルペンスキーの男女のスーパースター、アルベルト・トンバ氏（59）とデボラ・コンパニョーニさん（55）、コルティナダンペッツォでは18年平昌五輪アルペンスキー女子滑降金メダリストのソフィア・ゴッジャ（33＝イタリア）が聖火台に点火した。

イタリアでの冬季五輪開催は、2006年トリノ五輪以来、20年ぶり3度目。今大会はミラノ、コルティナ・ダンペッツォ、リヴィーニョ、プレダッツォと複数の都市で広域開催する。開会式も4会場で選手団などが同時に行進した。開会式のテーマは「調和」。

また、聖火台はイタリアが誇る芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチの「ダ・ヴィンチ・ノット(結び目)」から着想を得たという幾何学的な形状のものが採用された。

新種目の山岳スキーを加え8競技116種目が行われ、日本選手は121人が出場する。