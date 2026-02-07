◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックアイスホッケー女子 予選リーグ(大会1日目/現地6日)

開会式より前に始まったアイスホッケー女子。日本代表“スマイルジャパン”は白星発進となりました。

全10チームが参加し、5チームずつ2グループに分かれて、計4試合の総当たり戦が行われる予選リーグ。グループAには世界ランキング上位5チーム(アメリカ、カナダ、フィンランド、チェコ、スイス)が入り、5チームとも結果に関わらず、準々決勝進出が決定しています。また、日本が属するグループB(スウェーデン、日本、ドイツ、フランス、イタリア)からは、上位3チームが準々決勝に駒を進めることができます。

4大会連続出場となる世界ランク8位の日本は、初戦で同15位のフランスと対戦し、3-2の勝利。過去最高順位は6位の日本は、史上初のメダル獲得へ一歩前進しました。なお同じくBグループでは、スウェーデン、イタリアが1勝目をあげて、フランスが2連敗を喫しています。日本は7日にドイツとの第2戦を予定。

A組では強豪のアメリカが白星スタートとなっています。

▽日本の日程〈予選リーグ〉第1戦 ○ 3-2フランス第2戦 vs ドイツ第3戦 vs イタリア第4戦 vs スウェーデン