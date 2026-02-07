生放送で降板直訴から6年…人気グラドルの衝撃的な美ぼう＆美スタイルをイッキ見
先月、約5年ぶりに女優復帰を果たし話題となったタレントの小倉ゆうか。かつてその美ぼうと抜群のスタイルで人気を博したが、2020年7月には自身のレギュラーのラジオ番組『アッパレやってまーす!』（MBS）の生放送中、突然降板を直訴し、その後実際に降板した騒動も。今回は、昨年約5年ぶりにグラビア復帰も果たしたの小倉ゆうかの近年のインスタグラムショットをまとめた。
【写真】相変わらずナイスバディ！ 小倉ゆうかの美スタイルショット（18枚）
■3kg増えてもナイスバディなビキニ姿！
今年1月には、小倉がサングラスをかけ、ビキニ姿でくつろぐ姿を公開。海辺のテーブルでビールを傾ける姿も公開し、バカンスを満喫しているようだ。現地のグルメを堪能したようで、「体重3kgをお土産に持って帰っちゃった」と中国語で冗談めかしてつづっている。
コメント欄には「優香ちゃんナイスバディ」「それでも、魅力的です」といった称賛の声が寄せられている。
■2日前にノリで決断 香港弾丸旅
昨年11月には「弾丸旅で香港へ 2日前くらいにノリで決めたの」とつづりながら、現地の飲食店で笑顔を浮かべるショットを公開した。「ハッピーアワーが盛んで、早くから飲んで早く寝ましょうという感じがとても良かった」と満足げにつづっている。
投稿の後半では、香港の名物であるビル群のきらびやかな夜景をバッグにたたずむショットも。わずか2日前に香港行きを決断する小倉には、コメント欄に「すごい行動力」といった称賛も寄せられている。
■誕生日にはビキニ姿で感謝
一昨年9月の誕生日には、「26歳を迎えました」「お祝いのメッセージ全部見てるよ 本当ありがとう」と感謝をつづり、オーシャンビューのソファーでビキニ姿でくつろぐ姿を公開した。
そのほかにも、海の上のハンモックに寝そべる姿などを公開している小倉。コメント欄には祝福のコメントのほか、「めちゃ素敵じゃん」「とてつもなく綺麗なカラダしてる」といった称賛が寄せられた。
小倉ゆうか、「週3回のジム」鍛え上げた美スタイルを披露！
■「痩せすぎ」の声に物申す！
超絶なスタイルを誇る小倉だが、過去には「痩せすぎ」の声に物申したことも。小倉は「『痩せすぎ』ってコメントがたくさんあったんだけど」とこの件に触れ、「私は無理なダイエットや食事制限は一切していないです」と自身の体型が無理なダイエットによって作られたものではないと否定。
さらに「太っている人に『太りすぎ』って言うのが失礼なのはみんな分かるのに、痩せている人にそれを言うのはどうして許されると思うんだろう？」と疑問視し、「週3回のジム、旅行中でも朝や夜、ホテルのジムに行くほど運動が大好き。そして、その分たくさん好きなものを食べても体調がいい。この生活が私にとってとても気持ちよくて、楽しんでいるから続けているだけ。誰にも文句を言われたくない」と、自身の体型への詮索に不快感をあらわにし、「ただ、健康や栄養についてはたくさん勉強してきたから、『どうしたら痩せるの？』『太りにくい生活って？』みたいなことは詳しい自信があるので、知りたい人がいれば発信していくよ」とも呼び掛けていた。
■鮮やかなビキニ姿でポージング
一昨年10月には、「まだ夏終わってないよね」の一言とともに、目が覚めるような鮮やかなブルーのビキニ姿の写真を公開。かわいいピンクのキャップも被り、植木に腰をショットのほか、立ってポージングするショットも。
コメント欄には、「めちゃ細くてスタイルが良い」「水着可愛い」といった声のほか、この当時はグラビアの「卒業」を宣言しており、「グラビア引退したのが本当に悔やまれる」といった声も寄せられている。
■タイトなロンTがかえってセクシー！
一昨年12月には「クリスマスの準備」といった文言とともに、雑貨店でコーヒーカープを吟味するようなショットを公開。珍しく眼鏡姿の小倉は、ロングTシャツで露出度は低いものの、タイトなサイズのためにスタイルの良さがかえって際立つ結果に。
コメント欄には「顔ちっさ 異次元のスタイル」「スタイル良すぎ」といった称賛が寄せられている。
引用：「小倉ゆうか」インスタグラム（＠ogurayuka_official）
