ロメオ・ベッカム、恋人と来日 力士に挑むも歯が立たず「爆笑」「ほっそいな、頑張れ」の声
ベッカム家の長男ブルックリンと両親の確執が勃発する中、次男ロメオが恋人のキム・ターンブルとともに来日していたことがわかった。日本時間2月2日、相撲の立浪部屋を訪問した様子をインスタグラムにて公開。力士に挑戦するも、まったく歯が立たなかったようだ。
【写真】横綱・豊昇龍と記念撮影するロメオ・ベッカム＆恋人のキム・ターンブル
ロメオはインスタグラムで、横綱・豊昇龍とキムと3人でポーズを取る写真や、力士に抱え上げられる様子、そして厳粛な雰囲気の稽古の様子を写した写真をシェア。
投稿では「チャンスはゼロだった。チャンプの豊昇龍に会いました」とコメント。果敢に力士に挑む姿に、ファンからは「ほっそいな、頑張れ」「少なくとも挑戦はしたね」「爆笑だよ、気を付けて！」「最高」といった反応が寄せられた。
また、立浪部屋も、公式インスタグラムにてロメオの訪問を紹介。「今日はRomeo Beckhamさんカップルが稽古見学に来て下さいました。お二人とも、気さくに力士たちともお話してくださいました。ありがとうございました」と綴り、英語で感謝の言葉とともに「Have fun traveling in Japan！（日本旅行を楽しんでください！）」とメッセージを添えた。突然のセレブ来訪に、コメント欄には「えぇぇぇ？？ 本物のロメオだw」「テビット・ベッカムの息子！？」といった驚きの反応が相次いだ。
モデルとして活躍するロメオは、先月パリ・ファッション・ウィーク会期中に行われたWilly Chavarriaのショーに登場。弟クルスと恋人ジャッキー・アポステル、そして自身の恋人キムとダブルデートを目撃された。また、父デヴィッドや妹ハーパーと合流して、母ヴィクトリアが仏芸術文化勲章を授与された式典にも参加していた。
なお、以前は家族のイベントに欠かさず出席していた一家の長男ブルックリンは、先月インスタグラムにて「人生の大半を支配されてきた」などと両親を批判する爆弾投稿を行い、母の授与式にも姿を現さなかった。
引用：「ロメオ・ベッカム」インスタグラム（＠romeobeckham）
「立浪部屋」インスタグラム（＠tatsunamibeya）
【写真】横綱・豊昇龍と記念撮影するロメオ・ベッカム＆恋人のキム・ターンブル
ロメオはインスタグラムで、横綱・豊昇龍とキムと3人でポーズを取る写真や、力士に抱え上げられる様子、そして厳粛な雰囲気の稽古の様子を写した写真をシェア。
また、立浪部屋も、公式インスタグラムにてロメオの訪問を紹介。「今日はRomeo Beckhamさんカップルが稽古見学に来て下さいました。お二人とも、気さくに力士たちともお話してくださいました。ありがとうございました」と綴り、英語で感謝の言葉とともに「Have fun traveling in Japan！（日本旅行を楽しんでください！）」とメッセージを添えた。突然のセレブ来訪に、コメント欄には「えぇぇぇ？？ 本物のロメオだw」「テビット・ベッカムの息子！？」といった驚きの反応が相次いだ。
モデルとして活躍するロメオは、先月パリ・ファッション・ウィーク会期中に行われたWilly Chavarriaのショーに登場。弟クルスと恋人ジャッキー・アポステル、そして自身の恋人キムとダブルデートを目撃された。また、父デヴィッドや妹ハーパーと合流して、母ヴィクトリアが仏芸術文化勲章を授与された式典にも参加していた。
なお、以前は家族のイベントに欠かさず出席していた一家の長男ブルックリンは、先月インスタグラムにて「人生の大半を支配されてきた」などと両親を批判する爆弾投稿を行い、母の授与式にも姿を現さなかった。
引用：「ロメオ・ベッカム」インスタグラム（＠romeobeckham）
「立浪部屋」インスタグラム（＠tatsunamibeya）