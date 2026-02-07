世界一に貢献のロートベットが復帰、バンダがDFAに

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、レッズからウェーバーにかけられていたベン・ロートベット捕手を獲得。40人枠を空けるために左腕のアンソニー・バンダ投手をDFAとすると発表した。ロートベットは昨季終盤もドジャースでプレーしており、チーム復帰となる。

ファンにとっては慣れ親しんだ名前同士の出入り。米地元紙『カリフォルニア・ポスト』のドジャース番のジャック・ハリス記者はこの動きを自身のXで「最近のロースター予想によると、ドジャースの左腕リリーフ陣の層の厚さを考えると、バンダは開幕ロースターの当落線上にいるとされていた」と解説。

さらに「彼はまた、今オフシーズンにトレード対象として検討されていた選手でもある。ドジャースは今、彼のトレード相手を探している可能性がある（昨オフシーズン、ライアン・ブレイジャーがDFAされた後にトレードしたのと同様）」として、バンダを単純に放出するのではなく、行き先を探している可能性を指摘した。

日本時間では土曜日の早朝の発表。ドジャース公式Xの投稿には日本のファンからも「なんでBandaなの」「ロートベットは結局ドジャースに帰ってきたか」「バンダがDFAされたのは衝撃すぎる」「バンダ選手がDFA！？！？そんなぁ」と様々なコメントが寄せられている。



（THE ANSWER編集部）