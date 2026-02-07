映画『魔⼥の宅急便』『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』『コクリコ坂から』など世界中で愛されるスタジオジブリ作品のトリビュートアルバム第2弾『ジブリをうたう その2』が2⽉25⽇にリリースされる。これにあわせて、スペシャルコンサート第2弾＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2＞が3⽉、東京と⼤阪にて開催される。同イベントの第三弾出演者が発表となった。

発表されたのは加藤登紀⼦と増⽥貴久。加藤登紀⼦は昨年2025年、歌⼿デビュー60周年を迎えた。映画『紅の豚』(1992年公開)で⾶⾏艇乗りの憧れの⼥性マダム・ジーナ役を務め、主題歌「さくらんぼの実る頃」とエンディングテーマ「時には昔の話を」も担当。これまで数多くのヒット曲を世に送り出した加藤登紀⼦がオリジナルアーティストとして東京公演に出演する。

⾼い歌唱⼒でソロとしても活躍の幅を広げるNEWSの増⽥貴久は、本公演のプロデュースを務める武部聡志とも親交が深く、⾳楽番組での共演やソロアルバム『喜怒哀楽』の「おやすみなさい」の編曲を武部聡志が担当している。増⽥貴久は東京および大阪の両公演に出演となる。

これにて東京公演全8組、⼤阪公演全7組の出演者が勢揃いした形だ。豪華アーティストの歌声と武部聡志のアレンジで、スタジオジブリの名曲が彩られる同コンサートのチケット一般発売は本⽇2⽉7⽇正午12:00より。

以下に、初出演となる加藤登紀⼦と増⽥貴久のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「「さくらんぼの実る頃」と「時には昔の話を」2曲歌うだけで、ジーナの⽣きた時代に⼀緒にいられるような気がします。

歌って素晴らしいですね。

100年前のジーナ、ポルコが何を夢⾒ていたのか。あなたの夢を描きながら聴いて下さい。

どんな時も⼈は希望⼀杯に⽣きようとするものよ！」

──加藤登紀⼦

◆ ◆ ◆

「＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2＞に出演させていただきます！

映画のシーンを思い出すだけで頭の中に曲が流れてきますし、⼦供の頃から⾝体に染み込んでいる名曲の数々。

一人の観客としても楽しませていただきたいです！

うん。そうですね、僕も客席で⾒たい！！！

武部さん！席ありますか?!(笑)

武部さんプロデュースのエンターテイメントに参加できる事、とても嬉しく思います！

盛り上げられるように頑張ります！」

──増⽥貴久

◆ ◆ ◆

■＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その２＞

●東京公演●

3⽉13⽇(⾦) 東京国際フォーラム ホールA

open18:00 / start19:00

出演者：⼤原櫻⼦／加藤登紀⼦／Kalafina／GLIM SPANKY／⽟井詩織(ももいろクローバーZ)／浪岡真太郎・⼤島真帆(Penthouse)／増⽥貴久／森崎ウィン ※50⾳順

（問）キョードー東京 0570-550-799

●⼤阪公演●

3⽉20⽇(⾦祝) グランキューブ⼤阪(⼤阪府⽴国際会議場)

open17:00 / start18:00

出演者：⼤原櫻⼦／Kalafina／GLIM SPANKY／⽟井詩織(ももいろクローバーZ)／浪岡真太郎・⼤島真帆(Penthouse)／増⽥貴久／森崎ウィン ※50⾳順

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

プロデュース・⾳楽監督：武部聡志

※アルバム『ジブリをうたう その2』参加全アーティスト出演が前提ではございません。

※東京・⼤阪公演では出演者・出演組数が異なります。

▼チケット

東京公演：SS席 14,000円／S席 11,000円／学⽣席 2,500円

大阪公演：⼀般席 13,000円／学⽣席 2,500円

⼀般販売(先着)受付：2⽉7⽇(⼟) 12:00〜

受付URL：https://w.pia.jp/t/ghibliwoutau2/

東京公演主催：WOWOW／キョードー東京／ワイズコネクション／ビクターエンタテインメント

⼤阪公演主催：WOWOW／リバティ・コンサーツ／ワイズコネクション／ビクターエンタテインメント

協賛・協⼒：株式会社セブン-イレブン・ジャパン / hp

企画・制作：WOWOW／ワイズコネクション／ハーフトーンミュージック

後援：TBSラジオ／FM802／FM COCOLO

・公式HP：https://ghibliwoutau-concert.com

・公式X：https://x.com/gu_concert

・公式Instagram：https://www.instagram.com/ghibli_wo_utau_concert

■スタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう その2』

2026年2⽉25日(水)リリース

※⾳楽プロデューサーの武部聡志が2年前に全面プロデュースし、好評をえたスタジオジブリ トリビュートアルバムの第2弾

関連リンク

◆『ジブリをうたう』コンサート その2 特設サイト

◆アルバム『ジブリをうたう その2』特設サイト