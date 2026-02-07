連日寒い日が続いている中…今回ご紹介するのは“寒さ対策グルメ”。

【写真を見る】激辛カップ麺でも人気の｢蒙古タンメン中本｣ 東海エリア初上陸！ショウガ2片を使ったアップルティーも… 体の芯から温まるポカポカグルメを調査

食べるだけで体がポカポカになる、まさに今オススメの最新グルメです！しかも、全てが東海エリア初上陸。寒くても並んでしまうほど人気のグルメです。

（小川実桜アナウンサー）

Q.寒いのは得意？

「得意じゃない。割と冷え性で、通勤の時は露出する皮膚の面積を最小限にしている。かなり寒いです！」

東海エリア初上陸 カップ麺でも大人気“あの激辛ラーメン”

寒さにはめっぽう弱いという小川アナが、ポカポカを求めて向かった先は…愛知県豊川市。寒さ対策グルメ1軒目は、激辛カップ麺でもお馴染み『蒙古タンメン中本』。





関東を中心に29店舗を展開。1日3食『中本』というファンがいる程の人気店が、1月7日ついに東海エリアに初上陸！平日でも開店前から80人以上の行列を作る人気ぶりです。

（小川アナ）

「辛いものは好きだけど、得意ではない。どれくらい辛いんですかね？」



寒いなか並んででも食べたい「蒙古タンメン中本」の寒さ対策メニューが、熱狂的なファンを虜にする一番人気「蒙古タンメン」。炒めた野菜がたっぷり入った味噌ベースのスープに、自家製の激辛麻婆豆腐をのせた、野菜の甘みと辛さが交差する定番の1杯です。

「辛さの奥にあるうま味がクセになる」

（小川アナ）

「おいしい！あ、辛いです！後からきました唐辛子の辛み。舌に辛さがまとわりつくけど、奥にあるうま味が追いかけてくる。クセになるかもしれない！手の先、足の先まで温かくなってきた」

（名古屋栄養専門学校 平田芳浩副校長）

「唐辛子に含まれるカプサイシンという成分は、血管を拡張して血行を促進する効果がある。熱を体にめぐらせて体温を一時的に上げる」



（小川アナ）

「台湾ラーメンは辛いと感じるが、蒙古タンメンの辛さは全然大丈夫」

「これなしでは生きられない！」常連客が頼む北極ラーメン

（小川アナ）「これは辛さレベルは？」

（店長）「辛さはスタンダードの5」

（小川アナ）「これで5なんですね」



余裕を見せる小川アナの発言が、店長のプライドに火をつけることに…



（店長）

「辛い物を平気な顔して食べているので、この機会にいってみます？『北極ラーメン』」

店長の言う「北極ラーメン」とは、常連客のほとんどが注文するという激辛ラーメン。



蒙古タンメンの倍以上の辛さを誇る最高峰の1杯。たっぷりのにんにくで炒めた豚肉に秘伝の味噌スープを加え、そこに特製唐辛子を山盛り3杯。中本の辛さに魅了されたファンたちが、「これなしでは生きられない！」と語るほど、中毒性のあるメニューなんだそう。

「もっと食べたくなるけど…辛い！」

（小川アナ）

「麺に唐辛子がまとわりついています。パスタみたい。辛い！味噌のうま味とかマイルドさで若干緩和されている。辛いわりに食べやすい」



と、食べ進めますが、あまりの辛さにギブアップ！

すると、スタッフにも北極ラーメンの辛さを体験して欲しかったようですが…



（スタッフ）

「おいしいです。辛いけどおいしい」



（小川アナ）

「本当に辛いですって。嘘ついていないです。全然辛くない？気のせいか…？おいしいしクセになるし、もっと食べたくなるけど、辛くないは嘘ですよ！辛いですよっ！半泣きですよ、ちょっと泣いてますもん！」



ちなみに辛いものがまったくダメという方には、0辛の塩タンメンがおすすめだそうです。

タピオカの次に来る“アジアンドリンク”

続いての寒さ対策グルメは、名古屋パルコ横に店舗を構える中国茶専門店『BEUTEA』。マレーシアを中心に、世界に80店舗以上展開するティースタンドが

12月20日、ついに日本に上陸！



連日行列ができるほど、注目を集めています。

皆さんのお目当ては、ジャスミンティーとブドウ、氷をブレンダーにかけた「ジャスミングレープティー」や、まろやかなチーズフォームをのせた「鴨屎香烏龍ティーマキアート」など、タピオカの次に来ると言われているアジアンドリンク。

ショウガ2片を使ったアップルティー

そんな中国茶専門店の、寒いなか並んででも飲みたくなる寒さ対策メニューが、「ホットジンジャーアップルティー」。厳選した新鮮なショウガ2片に、りんご2分の1個とレモン少々、最高級茶葉を使用したジャスミンティーをミキサーにかけ、繊維をこして作った贅沢なアップルティー。

その味は…



（小川アナ）

「ショウガのパンチがすごい！味がするどころか、ものすごいショウガを感じる。切った時のような、みずみずしいショウガの香り。味もしっかりショウガだけど、嫌なクセじゃない」

「体の芯から温まる」

（名古屋栄養専門学校 平田芳浩副校長）

「ショウガに含まれるショウガオールは、血管を拡張して血流を良くする。温かいジンジャーアップルティーで飲むことで、相乗効果で体が温まる」

（小川アナ）

「耳・手先・胃のあたりとか体の芯から温められている。今ならダウンなしで外歩けます。それは嘘だろって思ってます？ちょっと言いすぎましたね」