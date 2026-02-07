衆院選（８日投開票）大阪5区（大阪市此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区）に比例重複で立候補した、れいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が6日、同市内で行った演説に、同党の山本太郎代表（51）が応援にかけつけた。



【写真】がまんできずに出てきてしまった山本氏に大石氏も思わず笑顔

1月21日に「多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいます」として、参院議員を辞職し、無期限活動休止を表明していた山本氏は5日に突如復活し、都内で衆院選初演説していた。6日は埼玉県久喜市を皮切りに、全国7カ所を回るハードスケジュールをこなした。



大阪市の繁華街・十三（じゅうそう）で、大石氏と演説会を行った山本氏は「国会の質疑では、過激だとか、言葉が悪いとか言われる。でも、本当の大石晃子は嫌われ者になる、いちばん嫌な役割を引き受ける。決してブレない、嫌われることをいとわない。肝の据わった堂々とした人間を、あなたの力で、国会にもう一度送り出していただきたい。一度もブレたことがない、ききわけのない、何が何でも筋を通すというれいわ新選組。その中でも、一番ややこしい大石晃子を国会に送ってください」と呼びかけた。



山本氏が参院議員辞職、無期限休養を表明した会見では「むちゃくちゃ休め」と指令を出していた大石氏。方針転換しての衆院選“緊急参戦”に「本来であれば、山本太郎は病気で体を壊して、活動休止中でした。この選挙でも、表に出る予定ではなかった。だから私は頑張ってきました。ベスト以上の頑張りをしてきたと思います」と振り返った。



代わりに登板した党首討論で、高市早苗首相（64）を「言論でしばきまくりました。追い詰めた」と自負した大石氏だが「だけど、数字というのは残酷なんです。だから、山本太郎はこうやって出てきた」と、衆院選でのピンチを受けての登場だとした。



大石氏は「でも、山本太郎ひとりではもういかない。選挙終わったら（山本氏は）活動休止に入る。だから、私がやる。でも、私だけの力ではまったく足りない。31人の立候補者の力だけでも足りない。だから、みなさんの力を合わせていただきたい」と支持を呼びかけた。



（よろず～ニュース・杉田 康人）