超高齢社会といわれる昨今、金銭面や日常生活において子どもの助けを必要としていない親世代も多くいます。金銭面で余裕もあり、健康な親にもできる「親孝行」にはどんなものがあるのでしょうか……。高齢者と触れ合うことの多い介護福祉士の鹿見勇輔さんに、「高齢者が子どもに求めていること」について聞いてみました。

【意外と…】簡単かも！ 気楽にできる「親孝行」3つがコレです！

◆「親孝行」その1「電話やメールなどのコミュニケーションを大切にする」

高齢になると、実際には問題がなかったとしても、健康上の不安や金銭の不安などが大きくなっていきます。また、人間関係が希薄となり、孤独を感じることが多いようです。常に誰かとつながっているという安心感を与えることが、何よりも親孝行になります。離れて暮らしているようだったら、できるだけ顔を見せる方がいいですが、難しければ電話やメールでも構わないので、コミュニケーションをたくさん図るようにしましょう。

◆「親孝行」その2「親の願いをかなえる」

子どもが生まれ親になると、その子ども中心の生活にシフトチェンジします。親として、何十年間もやりたい事を諦め、我慢して過ごしてきた方も多いものです。その結果、高齢になると『別にやりたい事はない』『今のままでいい』などとの発言につながっていきます。

その発言の背景に何があるのかを考え、本当はどうしたいのかを一緒に考えることが重要です。そして親の背中を押し、親の願いをかなえてあげることで、いつまでも元気に生活ができる可能性が高まります

◆「親孝行」その3「身のまわりの家事をサポートして負担を減らす」

一見元気そうでも、高齢になると体力や気力は低下するものです。当たり前のように行えていた身のまわりの家事、外出、他者交流などでさえ、できなくなる可能性があります。少しでも心身の負担を減らしてあげられれば、意欲的な生活を送ることができる可能性が高まります。

定期的に訪問できるのであればもちろんよいのですが、遠方にいて訪問できないという方もいます。その場合は、最新の便利な家電を活用する、もしくは介護サービスを利用するのもおすすめです。こうしたサポートの導入を手助けしてあげるのも、一つの親孝行といえるのではないでしょうか。