神村学園の堀ノ口瑛太「僕も偉大な先輩2人のようにプロを目指しているので」

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は番外編で高校卒業が間近に迫った高校3年生の選手から。1月24日から27日まで静岡県の御殿場で行われたU-18日本高校選抜候補合宿。鹿島学園との決勝戦でスーパーミドルを叩き込んだ神村学園MF堀ノ口瑛太は、この合宿でもあのときの再現のようなスーパーミドルを決めた。

合宿最終日のU-17日本高校選抜候補との一戦。堀ノ口はペナルティーエリア外でこぼれ球を拾うと、鮮やかなボールタッチから左足でスーパーミドルをゴール右隅に突き刺した。

「決勝のときと違って左足だったのですが、振ってみたらいいコースに行き、イメージ通りでした。決勝であのゴールを決めることができたので、ミドルはこの合宿でも狙っていましたし、手応えというか自信がつかめていたので、下に抑えることを考えて、ふかさないように下に速いボールをイメージして打ちました。ミドルはこれからもどんどん自分の武器として狙っていこうと思っています」

選手権優勝の看板を引っ提げて、今年から慶應義塾大に進学する。慶應義塾大ソッカー部は残念ながら昨年、法政大学とのプレーオフに敗れて関東大学サッカーリーグ2部に降格をしてしまったが、「1年目から試合に絡んで自分が1部に昇格できる選手になりたい」と、頭脳的なプレーとミドルシュートで1年での1部復帰への貢献を目論んでいる。

選手権優勝の余韻はもうないと言うが、鹿児島に帰ってからの地元の歓喜にいろいろな心境の変化を覚えたという。

「空港でも大勢の人がお出迎えをしてくれましたし、学校に戻っても本当にみんなの熱量がすさまじかった。大袈裟ではなく、鹿児島県全体が祝ってくれる感じがして本当に嬉しかった。自分でも予想以上のことで、『こんなに応援してくれる人がたくさんいたんだな。結果で恩返しできてよかったな』と心から思えました。いろいろな人の支えがあってサッカーができているということを痛感したので、引き続き大学でも選手権優勝をプレッシャーにしすぎずに、自分ができることをしっかりと表現してこれまで通りやっていきたいと思いました」

慶應義塾大はちょうどチームの要だった角田惠風と田中雄大のダブルボランチが卒業した。角田は柏レイソルに、田中は横浜F・マリノスとともにJ1のビッグクラブへ加入するなど、視野の広さと卓越した技術、そして高い戦術眼を持っていた。その2人が抜けた大きな穴を埋めるために、堀ノ口にかかる期待は否が応でも高まっている。

そのプレッシャーを跳ね除けるだけの技術とサッカーIQが堀ノ口には備わっているし、何よりプレミアリーグWESTでも、インターハイでも、そして選手権でも常に冷静沈着に戦況を見極めて、タレント集団の能力値を最大限に引き出すプレーは一級品と言える。

大学ではかつて湘南ベルマーレ、アビスパ福岡、横浜FMで活躍し、現役ラスト1年はザンビアでプレーをするなど、実績も経験も豊富な中町公祐監督の下でさらなる飛躍を遂げるだろう。

「中町監督のサッカーはしっかりとつないで、チーム全体でボールを動かして前進していくスタイルなので、僕のスタイルとも合致すると思いますし、どの役割を与えられてもしっかりとピッチの上で遂行して、かつ長所を出せるようにしていきたいです。僕も偉大な先輩2人のようにプロを目指しているので、追いつき、追い越せるようにしていきたいと思っています」

自覚も気力も十分。より搭載された武器を磨き上げて、堀ノ口は慶應ソッカー部の心臓となるべく、新たな一歩を踏み出した。（安藤隆人 / Takahito Ando）