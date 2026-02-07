様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が2月6日に配信された。番組では、日向坂46のバレンタイン事情にスタジオが騒然となった。

【映像】日向坂46の“バレンタイン事情”とは？

バレンタインが迫る中、カンニング竹山が「もうすぐバレンタイン。皆さんは作ったりあげたりとかは？」と質問。

これに日向坂46の宮地すみれが「やります。メンバーみんな友チョコというか、小さいメッセージと一緒に渡すのが毎年恒例」と答えると、カンニング竹山が「一人が全員にあげるの？ 」と確認。

宮地が「メンバーはだいたい30人くらい。30個くらい配って30個もらう」と答えるとスタジオでは「えー」と驚きの声が上がった。

さらに元乃木坂46の伊藤かりんが「『私は作るのやーめっぴ』とかはダメ？」と聞くと宮地は「やーめっぴな子はホワイトデーにお返しする。2月から3月まで渡したりもらったりが続いている」と答えた。

これには元乃木坂46中田花奈も「永遠にチョコ食べ続けてる」と驚きの表情を見せた。