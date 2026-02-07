「わずか”12秒”でマグロの質を評価」「インドネシアで”職人の代わりに”目利き」…世界中の魚市場で活用される「日本のAI技術」

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

課題は「生マグロの品質判定」

誰でも手軽に目利きが実現できるようなったことで、これまで大手回転寿司チェーン「くら寿司」が、TUNA SCOPEを導入。「A」ランク判定が出た冷凍マグロだけを扱い、大々的にキャンペーンを実施し、好評となった。一方、山形県のスーパーでもTUNA SCOPEを使って「AIマグロ」として店頭販売し、ヒット商品となった。

TUNA SCOPEは、主に遠洋漁業で陸揚げする冷凍物が対象で、近海で操業し、生で流通する天然・生のクロマグロやメバチマグロなどは対象にしにくい。

生のマグロについては、冷凍物のようにいったん加工場にプールされず、ただちに豊洲市場などの魚市場に出荷されることが多いため、判定基準となる情報が集めにくいことがネックになっている。

さらに、冷凍マグロは魚種に関係なく、同じ漁場で多くのマグロが漁獲されるものの、生マグロの場合は、漁法や水揚げの時期、産地などによって身質に大きなバラつきが出てしまうため、TUNA SCOPEは対応しきれていないのが現状だ。

ただ、志村さんは今後、養殖物に加え、「天然・生のマグロについても、TUNA SCOPEで身質を判断できるよう、豊洲市場の卸会社などの協力を得て、データを蓄積していきたい」と話していた。

国内外の水産加工場や魚市場で、人の目に頼り続けているマグロの目利きについて、その属人的な知見を「TUNA SCOPEというAIの『新たな目』によって、世界共通のマグロの品質基準となるよう働きかけながら、おいしいマグロを世の中に流通させていきたい」と意気込んでいる。

マグロ生産世界一のインドネシアでも事業を展開

TUNA SCOPEの国内活用が広がる中、2025年の秋からはマグロ生産で世界一となっているインドネシアでも実証事業を展開する。電通は「冷凍と生のキハダマグロなどを対象に、AI技術に基づいた精度の高い検品プロセスと信頼性の高い品質基準を確立し、売り手と買い手の双方にとって公正な価格での取引を実現させることで、現地の水産業従事者の所得向上や、おいしいマグロの付加価値向上を目指す」と説明する。

水産庁によると、2022年のインドネシアのマグロ生産量は、キハダマグロを中心に約34万5000トンで、2位の「欧州連合（EU）・英国」の約19万7000トンや、3位の台湾（約14万7000トン）などを大きく上回っている。

インドネシアでのTUNA SCOPEの展開は、開発途上国の課題解決に貢献することを目的とした国際協力機構（JICA）の事業として実施。現地の水産関係者の協力を得て、キハダマグロを中心に目利きの可能性を探る予定だ。

数多くの生マグロが水揚げされるインドネシアの魚市場だが、電通によると、「目利きができる職人が少なく、マグロの身質を適正に評価しているとは言えない」という実情があるという。同社はマグロの水揚げ直後、「TUNA SCOPEを使って評価すれば、信頼できる品質基準によって取引は拡大するほか、品質の良いマグロに相応の付加価値が付くようになり、漁業者もより適正な報酬が得られるようになる」とみている。

インドネシアから日本へのキハダマグロの輸出は多く、名古屋市の中央卸売市場本場にもコンスタントに入荷がある。2025年4月の卸値は1キロ当たり230〜2000円と大きな開きがあり、「入荷してみないと身質がわからないため、現地での目利きの精度が高まればありがたい」（市場関係者）との声が上がる。

超音波によるマグロの身質測定装置の開発

電通の担当者は2025年10月にも現地入りし、TUNA SCOPEに必要な情報を収集。来年度の本格導入を目指す予定だ。担当者は「日本でインドネシア産のマグロがおいしいと思われるよう努力していきたい」と意気込んでおり、今後はフィリピンなど他地域での活用も視野に入れていくという。

一方、富士通や食品加工装置を製造・販売する「イシダテック」（静岡県焼津市）、東海大学は、超音波を使って得たデータをAIが解析し、冷凍マグロの脂の乗りを判定する大型の装置を開発した。イシダテックからカーブアウト（事業切り出し）した「ソノファイ」（同市）が2025年6月から、国内水産加工場への販売を開始している。

通常、水産加工場や魚市場では、切断した尾の断面を見てマグロの身質を判断するが、この装置では、身を切ることなく超音波による測定が可能だ。AIが脂の乗りを3段階で判定するまでに要する時間は、装置にかけてから1本当たり12秒と速く、目利きの作業を大幅に省力・効率化できるのが特長。

2025年度は、冷凍のビンナガマグロを対象とし、寿司ネタや刺身などで「ビントロ」として提供される脂が乗ったマグロを「極み」と判定するなど、3段階で評価。2026年度以降は、冷凍のキハダマグロやメバチマグロ、カツオなど魚種を増やしていく一方、脂の乗り以外にも鮮度や食感など身質が判定できるように機能を拡充していく計画だ。

ソノファイはこの装置について、5年間で国内外100台の提供を目指す。冷凍マグロが多く陸揚げされる静岡県内の水産加工場などのほか、海外への提供も視野に入れ、2028年には東南アジアや米国での導入を目指す。

