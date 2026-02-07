日本の土曜早朝に…白ドレスの“歌姫”登場「待ってマライアキャリーだし」「見れるとは思わなかった」【冬季五輪】

五輪開会式にマライア・キャリーが登場した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が現地時間2月6日に行われ、メイン会場となったサン・シーロスタジアムに米歌手のマライア・キャリーさんが登場した。

【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック

開会式が始まってから約15分後に白いドレス姿で登場したマライアさんは、イタリア語で熱唱。日本では土曜の早朝に響き渡った歌声に、大きな反響が寄せられた。

SNS上では「待ってマライアキャリーだし 寝ぼけてるわ」「ほんとに素敵な歌声でした」「でもなぜマライアキャリーだったんだろうと」「イタリアのオリンピックでマライアキャリーてなんか意外だな…」「マライア・キャリー見たかった」「マライア・キャリーに似てる人が歌ってるな…と思ったら本人だった」「オリンピック開会式でマライアキャリーさんが見れるとは思わなかった」と、さまざまな声が届けられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]