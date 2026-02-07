「人の行動をまったく気にしない」はずの横綱たちの逆鱗に触れることになる”数少ない地雷”とは何か？

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『「ワインからできる薬品を醤油に溶かす」「湯豆腐の隠し味に黄身」…力士の強靭な肉体を支える力士料理の秘密』より続く。

八角理事長が改革したかったちゃんこの食べ方

九重部屋で育った元横綱北勝海の八角理事長には、横綱千代の富士という九重部屋を継ぐべき偉大な先輩がいた。部屋の「次男坊」的な存在だった北勝海は、引退後は独立して新しい部屋を興し、これまでにない指導方針で弟子を育ててみたいと思っていた。

その一つが、ちゃんこの食べ方だった。

力士の食事は1日2食。朝食抜きで稽古し、昼近くに最初の食事をとる。「一日二度のドカ食い」「食ったら寝る」。これが相撲部屋の伝統的な食事法だ。

北勝海には、この伝統が疑問だった。

「1日3食にしてはどうだ、朝食後に稽古をしたらどうだ、なんて考えていたんだよ」

ところが--。

28歳の若さで現役を引退後、千代の富士が師匠となった新九重部屋の「部屋付き親方」として、のんびりしようと思っていたら、先輩親方衆から「早く部屋を持て」とせっつかれた。師匠だった北の富士さんから、自分が育った旧九重部屋の土地・建物を買い取ることに。こうして、看板をかけ替える形で八角部屋を興したら、先輩親方衆が一斉に八角部屋に移籍してきた。

「部屋の師匠になっても先輩がみんないるから、いろいろ変えにくいでしょ。結局、何も試せなかったよ」と八角理事長。

横綱に共通する性格

歴代の横綱には共通する性格がある。その一つが、「人の行動をまったく気にしない」という点だ。八角理事長は自分の身の回りのことは、とても几帳面なのだが、弟子たちが下駄や雪駄を脱ぎ散らかして、部屋の勝手口のドアが閉まらなくなっていようが、全く意に介さない。

ただ、元横綱たちには、「この作法を外すと機嫌が悪くなる」という別の共通点もあった。付き合っていくうえで、これが結構、“地雷”となる。実は、八角理事長もそうだし、故北の湖理事長も厳しかった。ある先輩記者に聞いたら、境川元理事長（元横綱佐田の山）も、うるさかったそうだ。それは--。

食事の作法だ。

食べることは力士の仕事だ。その食事の作法には、みなさん厳しい。

朝日新聞のある後輩記者は、元横綱から「箸の持ち方がなっていない」と真剣に注意された。かく言う私も、北の湖さんから、うどんのすくい方を叱られたことがある。

大鍋で煮込んだうどんを箸で「ぐいっ」と持ち上げると、何本かは必ず、鍋に落ちる。汁が飛ぶ。これが不作法だ。やらかしてしまった私に、北の湖さんは笑いながら、「ダメですよ。ヨカタじゃないんだから、そんな取り方しちゃ」。

いえ、私はヨカタです。

ちなみに、すでに書いたが、「ヨカタ」とは一般人という意味の相撲隠語だ。

力士たちは、どうしているのか。

鍋から麺を少し持ち上げたら、すぐに手元の器に入れる。そして、麺を鍋肌に沿わせて器に引っ張り込むように、うどんを入れる。これなら、汁が飛ばない--。という角界の作法を北の湖さんから教わった。

これを知っていると、力士や親方衆と鍋を囲む時に「どこで教わったの？」と喜ばれる。役に立つ知識かどうかはわからないが……。

相撲部屋で愛される野菜

ところで、鍋に最も合う野菜は、何か。

焼肉のたれで知られる食品メーカー「モランボン」が、2014年に鍋つゆ開発の参考に好きな鍋野菜についてのアンケートを取ったことがある。

同社によると、ダントツが白菜で、アンケート総数の過半数を占めた。2位以下はネギ・長ネギ（9パーセント）、ジャガイモ（6パーセント）、キノコ類（同）、大根（4パーセント）と続く。

圧倒的に支持された白菜だが、相撲部屋ではキャベツだ。どこの部屋も、鍋といえばキャベツ。北の湖さんも「うちはキャベツだよ」と言っていた。白菜に比べて1玉あたりが安価なことや味の良さ、煮込んでも煮崩れないことなどが支持されているらしい。

北の湖さんとの鍋というと、こんな思い出がある。

国技館の地下には食堂がある。そこで一緒に鍋をつついた時のこと。味に不満があったらしい。「ちょっと待ってて」と言うと、北の湖さんは熱燗を2本鍋に注ぎ、しょうゆを足し、厨房から持って来させた砂糖も入れただろうか。汁を小皿にすくい、「どう？」。

段違いの味の奥行きに、「うまいですねえ」と思わず声を裏返すと、「でしょ？」とうれしそうに笑い、「食べて、食べて」。そして、わざと敬語で、ぼそりと……。

「自分は下積みが長かったもんですから」

あの時は汁を吹きそうになった。一応記しておくと、21歳2ヵ月の横綱昇進はあの貴乃花も及ばぬ史上最年少記録として、いまも燦然と輝き続けている。

切れ長の目から放つ、鋭い眼光。現役時代から、チラリとどこかを見ただけで、「にらまれた」と勘違いされた北の湖さん。だが、おかみさんのいない地方場所ではテレビをつけっぱなしにしないと夜も眠れない寂しがり屋で、冗談ばかり言う人だった。

【前回の記事を読む】「ワインからできる薬品を醤油に溶かす」「湯豆腐の隠し味に黄身」…力士の強靭な肉体を支える力士料理の秘密