脳損傷後の後遺症に向き合うために大事なのは、本人に自分の症状を認識してもらうこと

もの覚えが悪い、怒りっぽい、集中しにくい……。脳梗塞や脳出血などの疾患や、大きな事故に遭ったことで生じた脳の損傷後などにみられる認知面での後遺症「高次脳機能障害」。生活のなかでできるリハビリ法を徹底解説した『高次脳機能障害のリハビリテーション 脳損傷後の後遺症に向き合う』より、一部を抜粋して紹介します。

回復とともに自分の状態への理解が進む

本人が自分の症状を認識していないと、リハビリに取り組もうとしないなど、家族は困ることもあります。本人は本人で、思いどおりにいかないことや、症状を指摘する家族の態度にストレスを感じていたりもします。

双方の意識のギャップを埋めるには、医師など信頼できる第三者に助言をもらうとよいでしょう。同時に、家族主導で環境を整え、適切な対応法を身につけていきます。そのうちに、できることもあれば、できないこともあるとわかってきます。本人の自己理解が進み、双方のギャップは埋まっていくでしょう。

■本人の気づきの進み方

病識の欠如がみられる場合でも、リハビリを続けるうちに本人の自己理解は進んでいきます。

(1)リハビリに取り組む

↓

(2)状態がよくなる

リハビリを続ければ状態は必ずよくなる。発症直後とは大きな違いが感じられる

↓

(3)よくならないこともみえてくる

行動範囲が広がり、できることは増えるが、リハビリを続けてもあまり改善しない点もあるとわかってくる

↓

(4)症状を認識できる

改善しにくいところこそ、病気やケガの後遺症なのだと徐々に認識できるようになる。それとともに後遺症があっても十分に生活できるという思いもわいてくる

■理解・受容できるのは最終段階

前頭葉の機能の頂点に、自分の状態への気づきがあります。障害の理解・受容は、リハビリを続けた最終段階なのです。

自分の限度がわかればペースをつかめる

発症からしばらくは、座っていると姿勢が崩れ、眠くなってくるもの。精神的な疲れ、脳の疲れやすさの現れです。ただ、体の疲れと違い、脳の疲れはなかなか自覚できません。周囲の目には明らかでも、本人は「大丈夫」「疲れていない」などと否定しがちです。

それでも、休んでリフレッシュするという経験を重ねるうちに、自分の疲れやすさを感じるようになります。どれくらい活動するとどっと疲れが出てくるのか、自分の限度もわかってくれば、疲れ切る前に自分をいやせるようになるでしょう。

■自覚しにくい脳の疲れ

疲れやすさは、高次脳機能障害にはつきものです。しかし、本人は自分が疲れやすいことになかなか気づけません。

【易疲労性（いひろうせい）】

精神的な疲れやすさを「易疲労性」といいます。脳に酸素が供給されにくくなったために生じる症状で、「覚醒の低下」「神経疲労」ともいいます。すべての高次脳機能に影響を与え、リハビリの効率を下げてしまいます。

〇よくある特徴をチェック

□日中、起きていられず居眠りが多い

□動作の一つひとつがゆっくり

□まわりからの呼びかけに対する反応が弱い

□長い時間、姿勢よく座っていられない

□目の前に霧がかかったようだと訴える

□体を動かしていないのに疲労を感じる

■気づけば調整しやすくなる

リハビリによって身につくのは、疲れやすさに対処する方法です。精神的な疲れやすさそのものを完全に解消するのは簡単ではありません。その気づきが重要です。

■薬の副作用で疲れている場合も

脳の病気やケガのあと、てんかん発作をおさえるために一定期間、服薬することが多いでしょう。薬の副作用の現れとして、ぼーっとしたり、すぐに眠くなったりすることもあります。

薬の副作用による疲れは、リハビリだけではなかなか改善しません。薬の服用中に易疲労性がみられたら、念のため主治医に相談しましょう。リハビリよりも、薬の量や服用のしかたを工夫したほうがよい場合もあります。

