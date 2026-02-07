布川敏和、元妻・つちやかおりとのなれ初め告白へ 80年代アイドルとの華やかな交遊録もぶっちゃけ
タレントの布川敏和がきょう7日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】ロケ4日前にぎっくり腰になったことを明かした布川敏和
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとするクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。
今回の舞台は東大阪市にある「石切参道」。石切劔箭神社（いしきりつるぎやじんじゃ）にお参りするための参道で、地元では「石切さん」と呼ばれて親しまれている。石切参道商店街は、参道沿いに広がる人情味あふれる商店街で、昭和レトロな観光スポットとしても人気となっている。
開始早々、年末に「痛風」を発症してしまったことを明かす黒田。思い返せば今回、ゲストの橋下徹も2025年4月、腰を痛めて車椅子でロケに挑んでいた。黒田は「（番組の）視聴率は好調なんですけど、出てる人間はまあまあ不幸になっていく」と思わず不吉な発言が飛び出す。
黒田と橋下は石切参道で、この日のゲスト、元シブがき隊の“ふっくん”こと布川敏和と合流。昨年還暦を迎えたという布川に、黒田は「大阪のおっさん100％の視聴率なんで、よりおっさんの布川さんを見ていただきたい」と期待を寄せる。すると布川は、ロケの4日前にぎっくり腰になったと明かし、早くもおっさん全開。
石切といえば“よもぎ”も名物ということで、一行は「よもぎうどんの店 大和屋」へ。よもぎ天ぷらをつまみながら、黒田が「（布川の）離婚の話がめちゃ聞きたくて」と話を向け、話題は一歩踏み込んだ内容に。布川は元妻・つちやかおりとのなれ初めなどを赤裸々に語る。さらには小泉今日子や堀ちえみといった80年代アイドルとの当時の華やかな交遊録まで次々と明かす。
