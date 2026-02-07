「八戸市」を襲った地震で判明した驚くべき「都市のリスク」…なぜか良い地盤で頻発「頭上の凶器」と「ブロック塀」の恐怖

2026年（令和8年）は東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）から15年、熊本地震から10年目となる年である。しかし、年明け早々の1月6日に島根県東部を震源とする地震が発生するなど、引き続き全国各地で地震は頻発している。

記憶に新しいのは、昨年（2025年）12月8日深夜に発生した、青森県東方沖を震源とする地震、そしてそれに続いて発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」だろう。私たち日本国民は初めて、この情報の運用を経験することとなった。

今回のコラムでは、気象庁の発表情報と、著者が発災3日後から現地・八戸市に入って実施した被害調査の結果をもとに、この情報が持つ本来の意味、南海トラフ地震臨時情報との違い、そして今回の地震で見えてきた「都市のリスク」について解説する。

前編記事＜「南海トラフ地震臨時情報」と違って、政府はなぜ厳冬期の八戸で「事前避難」を求めなかったのか…じつは恐ろしい寒冷地特有の「命のリスク」＞より続きます。

八戸市現地調査報告

筆者は地震発生から3日後の12月11日夜に八戸市に入り、12日にかけて現地調査を行った。 八戸市の市街地における地形・地盤は、八戸城跡などがある「高台（台地）」と、馬淵川沿いや港湾部の「低地・埋立地」に明瞭に分かれている。

一般的に地震時の地盤災害リスクは、軟弱地盤であり揺れが増幅されやすい「低地・埋立地」の方が高いとされる。しかし、今回の地震被害では、一般的には地盤が良いとされる「高台の市街地」での被害の多さが目立った。

1. 中心市街地（台地）での被害：頭上の凶器とブロック塀

八戸市の中心市街地は、比較的強固な地盤である台地の上に位置している。しかし今回の地震では、このエリアでビル外壁や外壁タイルの剥落、窓ガラスの破損・落下、建物の亀裂などが多数確認された。これらが発生した直下に人がいて巻き込まれれば、重大事故につながりかねない状況であった。また、中心部にある鉄塔に損傷がみられ、周辺住民に避難指示が出されたことも記憶にあるだろう。

なぜ「良い地盤」の台地側で被害が目立ったのか。 一つの要因として、台地上の揺れの特性（卓越周期）が、中層ビルや比較的古い建物の固有周期と共振した可能性が考えられる。地盤が固い場所では、短周期の揺れ（ガタガタという揺れ）が卓越しやすく、これがある程度剛性の高い古いビルやブロック塀にダメージを与えやすいのだ。

八戸市では1994年に起きた「三陸はるか沖地震（M7.6）」でも台地側で被害が生じており、城の堀跡などで被害が多かったという報告もある。また、昭和40年代以降の高度経済成長期に発展した市街地には、旧耐震基準やそれに近い時期の建物が多く残っていたことも影響した可能性がある。また、昭和40年代以降の高度経済成長期に発展した市街地には、旧耐震基準やそれに近い時期の建物が多く残っていたことも影響した可能性がある。

また、八戸城址周辺では石灯籠の転倒に加え、ブロック塀の倒壊もみられた。高さ1.2mを超えるにもかかわらず、現行の建築基準法で義務付けられている「控え壁」が設置されていない、いわゆる「既存不適格」とみられる塀の倒壊である。 2018年の大阪府北部地震で登校中の小学生が被害に遭った事例もあり、これは住民の命に関わるリスクそのものである。建物倒壊に至らない地震でもブロック塀の倒壊は発生しうるため、対策を急ぐ必要がある。

2. 低地・埋立地の被害：限定的だった液状化

一方、港湾部や河川沿いの低地ではどうであったか。 八戸港のフェリーターミナル付近や第三魚市場付近では、地面の割れ目から砂と水が噴き出す「液状化現象（噴砂）」が確認された。しかし、全体として見ると、広範囲にわたって住宅が傾くような甚大な液状化被害は、今回の調査範囲では確認されなかった。

これは、今回の地震動の特性や継続時間が、液状化を最大化させるものではなかった可能性がある。だが、油断は禁物だ。日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震が発生した場合、揺れの継続時間は数分以上に及ぶこともある。そうなれば、今回被害がなかった地盤でも液状化が広範囲で発生し、低地エリアでのインフラ途絶や宅地被害が拡大する恐れがある。

今回の地震と注意情報から得られた教訓

2025年12月8日の地震と、その後に発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、強制的な避難指示ではない。 しかし、情報が発表された1週間の間に、我々は「家具の固定」「避難経路の確認」「寝る場所に高いものを置かない」「すぐに逃げられる服装で寝る」といった準備を徹底する必要があった。今回は何も起きなかったが、この期間に行った備えや緊張感は、決して無駄ではない。

重要なのは、先に注意情報が発表されるような規模の地震発生がなく、いきなり大地震が来ることも十分あり得るということだ。ゆえに、情報の発表後ではなく、平時からの備えが必要である。家屋の耐震診断や改修、既存不適格ブロック塀の撤去、そして物資が品薄になる前の備蓄である。

また、津波避難における課題も浮き彫りになった。 多くの自治体では避難の原則を「徒歩」としている。八戸市も「避難行動要支援者など真に車での避難が必要な方以外は、自動車での避難を控えるよう」通達している。多くの人が車で逃げれば、渋滞による逃げ遅れや、本当に車が必要な人が動けなくなる恐れがあるからだ。 車での避難可否は地域ごとに事情が異なる難しい課題だが、現状においては、各自治体のハザードマップや避難計画を改めて確認し、「自分はどう逃げるか」を決めておくほかない。

昨年12月の地震は、沖合で発生したことなどもあって都市の壊滅的な被害には至らず、さらに規模を上回る「後発地震」も発生しなかった。しかし、これは「たまたま」に過ぎない。 日本海溝・千島海溝沿いは巨大な地震が繰り返されてきた地域であり、エネルギーは依然として蓄積され続けている。

今回の経験を風化させず、それぞれの地域・家庭での備えを見直してほしい。特に津波浸水想定区域にある方は、冬季の寒さも考慮した避難体制の確保と、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が出た際の行動計画（タイムライン）の再確認を、今すぐに行ってほしい。

【こちらの記事もおすすめ】＜名古屋に津波到来、ケガした老人は見捨てるべきか…「南海トラフ巨大地震」が発生、ひとりの青年が迫られた「非情すぎる決断」とその「答え」＞

【もっと読む】名古屋に津波到来、ケガした老人は見捨てるべきか…「南海トラフ巨大地震」が発生、ひとりの青年が迫られた「非情すぎる決断」とその「答え」