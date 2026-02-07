秋春制への移行に伴い、2026／27シーズンが8月に開幕するサッカーJリーグ。その前にJ2とJ3は合同の特別大会として、2月7日から明治安田J2・J3百年構想リーグが開幕します。

2026／27シーズンのJ2に参加する20チーム、J3に参加する20チームの計40チームが4つのグループに分かれて、ホーム＆アウェー方式のリーグ戦。その後、各グループの同順位となった4チームによるプレーオフが行われます。この特別大会は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦を実施。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。またこの特別大会の結果での昇格・降格はありません。

昨季J1から降格したのは、横浜FC、湘南ベルマーレ、アルビレックス新潟の3チーム。横浜FCと湘南はEAST-A、新潟はWEST-A。初のJ3昇格を飾ったレイラック滋賀FCはWEST-Bに入っています。第1節は7日、8日にかけて20試合が行われます。

【第1節】

＜EAST-A＞

栃木C−仙台（7日、CITY FOOTBALL STATION）

横浜FC−山形（7日、ニッパツ三ツ沢球技場）

湘南−秋田（7日、レモンガススタジアム平塚）

栃木SC−八戸（8日、カンセキスタジアムとちぎ）

相模原−群馬（8日、相模原ギオンスタジアム）

＜EAST-B＞

大宮−松本（7日、NACK5スタジアム大宮）

甲府−福島（7日、JIT リサイクルインク スタジアム）

磐田−長野（7日、ヤマハスタジアム(磐田)）

藤枝−岐阜（8日、藤枝総合運動公園サッカー場）

いわき−札幌（8日、ハワイアンズスタジアムいわき）

＜WEST-A＞

奈良−徳島（7日、ロートフィールド奈良）

愛媛−新潟（8日、ニンジニアスタジアム）

FC大阪−讃岐（8日、東大阪市花園ラグビー場）

今治−金沢（8日、アシックス里山スタジアム）

高知−富山（8日、GIKENスタジアム）

＜WEST-B＞北九州−鳥取（7日、ミクニワールドスタジアム北九州）熊本−山口（8日、えがお健康スタジアム）大分−滋賀（8日、クラサスドーム大分）鹿児島−宮崎（8日、白波スタジアム）琉球−鳥栖（8日、沖縄県総合運動公園陸上競技場）