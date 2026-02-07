上皇さま・美智子さまとマスコミの「独特な関係」…皇室記者が現場で感じた違和感

明仁上皇・美智子さまご夫妻と、徳仁天皇・雅子さまご夫妻の関係を軸に、平成以降の皇室の姿を描いた、大注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』。

本書は、明仁天皇（現在の上皇）・美智子さまのご夫妻に対して批判的な眼差しを向けている。なぜそうした見方をするのか。著者の大木賢一氏に聞いた。

批判的な視点

――ご著書は、明仁天皇・美智子さまご夫妻に対してかなり批判的な視点を持たれている、珍しいタイプの書籍だと感じました。

大木：誤解してほしくないのですが、たとえば地方行幸啓のとき、記者として現場でお二人の様子を見ることがしばしばありました。そうしたときに、お二人が「お手振り」や、献身的な活動に励む姿は、素晴らしいと思っていました。本当に丁寧に人々と触れ合っておられるのです。訪問を受けた多くの人が涙を流す理由もわかります。

しかし、徳仁皇太子（現在の天皇）や雅子さまの立場を想像すると、決して優しいだけの人たちではないだろうという感覚は2006年に宮内庁担当になった当初からありました。

本書でも冒頭で書きましたが、それを象徴するのが、2008年に宮内庁長官が徳仁皇太子をなじるような発言をした事件です。

当時、雅子さまが適応障害に苦しむなど難しい問題もあり、明仁天皇ご夫妻と徳仁皇太子ご夫妻の関係はギクシャクしていると見られていました。そんななか、宮内庁長官が、皇太子ご一家による「参内」の頻度、つまり明仁天皇ご夫妻を訪問する頻度が少ないことを批判したのです。

大木：宮内庁長官が独断でそのような発言をすることは考えにくいですから、明仁天皇ご夫妻の意向が反映されていると考えざるを得ませんでした。

また、明仁天皇ご夫妻の意向が反映されたものだとすると、長官による記者会見という機会を利用して、ご自分たちの息子夫婦に対する批判的な見方を、広く公にしようとする思惑があったようにも見えてしまいます。そうしたことにも違和感がありました。

私の感覚からすると、たとえ天皇家であっても、家庭内のことはあくまで家庭内のことです。それを記者会見という「公的な場所」であからさまにして、他人の口を使って、当事者の一方に不利な構図をつくるというやり方には反発を覚えました。

マスコミと皇室・宮内庁の関係

――明仁天皇ご夫妻はマスコミのことも強く意識していたように感じられますね。一般的には、皇室・宮内庁とマスコミというのはどのような関係にあるのでしょうか。

大木：「皇室記者」というと、何かいつも天皇や皇族のすぐそばにいて、顔を合わせると雑談でもするのかと思っている方もいるかもしれません。しかし、実際には、取材現場では皇室の人々や宮内庁の立場が圧倒的に強く、記者は非常に弱い。皇族と話ができる機会なんてほぼありませんし、近寄ることも難しい。

あちこちで行われる「公務」の現場では、「取材と称する場」を当局から与えられて、それを「見せられている」だけなのではないかと感じることもしばしばありました。

要するに、決められた「取材位置」から動けずに、じっと皇族を観察するだけです。書く原稿は、だれだれさまがどこへ行って盛んに手を振られた、お声がけされただれだれさんはこう話した、という内容なのですから、それでも書けます。

大木：記者の「取材」というのは通常、何か知りたいことがあれば、その当事者に話を聞きにいくのが当たり前ですが、こと皇室取材の場合、天皇や皇太子妃の考えていることを知りたいと思っても、天皇や皇太子妃に聞きに行くことは不可能です。

ですから、横にいる人に聞くしかない。まるで、本人が目の前にいるのに、わざわざその隣の人に向かって「ねえねえ、あの人ってどんな人ですか」と、ひそひそ聞いているようなものです。不思議な世界ですよね。

――「立場が強い」というのは「宮内庁」ですか、それとも「皇族」ですか？

結局は「皇族」の方だと思います。本書でも再三書きましたが、私は、平成の時代の明仁天皇と美智子さまご夫妻は、周囲の人間を使って自分たちの意向を世間に知らせることに大変長けていたと思っています。

私の知る限り、周囲の方々というのも、天皇や皇后に対しては立場が弱くて、結局言いなりになるしかなかった。メディアの側も、そうして天皇や皇后の意向で公にされた話を喜んで字にするばかりだったのではないでしょうか。

なんでも思い通りになると思って好き勝手するのもいいかげんにしてほしいという憤りのようなものが、今回この本を書いたきっかけでもあります。

