「ミラノ・コルティナ冬季五輪」が開幕！日本勢は史上最強の呼び声も…メディア関係者が明かす「期待のメダル候補」

3大会の同一開催は20年ぶり

日本時間7日早朝4時から『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』の開会式が行われる。すでにカーリングやアイスホッケーなどの競技がスタートしているが、はたして今大会はどれだけ盛り上がるのか。

今年は3月に野球のWBC、6月にサッカーのワールドカップが行われ、「過去最高」という声があがるスポーツイヤー。2006年にも同じ3大会が開催されたが、当時はトリノ五輪が荒川静香のメダル1個に終わったほか、WBCも第1回大会で世間の感心もアメリカなどの本気度も低く、ジーコ監督が率いたサッカーワールドカップもグループリーグ最下位で敗退するなど盛り上がりは今一歩だった。

一方、20年後の今回は、WBCが大谷翔平を筆頭に過去最多9人のメジャーリーガーが集結し、アメリカやドミニカなどの優勝候補も過去最高レベルの強力メンバーで決戦ムードが高まっている。サッカーワールドカップも森保一監督や選手が本気で「目標は優勝」と公言し、「歴代最強」と言われるメンバーで臨む。

つまり、WBCとサッカーワールドカップはこれまで以上の結果が期待され、盛り上がりが確実視されているのだが、先陣を切るミラノ・コルティナ冬季五輪は開幕まで話題にあがることが少なかった。

はたして、はじまってみたら盛り上がるのか。それとも局地的な熱気のみで終わってしまうのか。今年に入ってから、テレビ、動画配信サービス、スポーツ紙などの関係者に聞いた話を踏まえてミラノ・コルティナ冬季五輪の行方を探っていく。

この20年間メダル数は右肩上がり

連日、8日に投開票が行われる衆議院議員選挙の話題がネット上をにぎわせる中、チラホラと「今年オリンピックあるの？」「メダル獲れそうな人いるの？」というつぶやきも見られる。話題性という点でミラノ・コルティナ冬季五輪がネガティブな状況に置かれていたのは間違いないだろう。

実際、テレビ、動画配信サービス、スポーツ紙記者の誰に聞いても、「とにかくメダルを獲らなければ盛り上がらない」という声が聞こえてきた。特に冬季五輪はその傾向が強いのだが、新競技の山岳スキーが加わった8競技116種目が行われる今回は「過去最多のメダル獲得数になるのでは」などと期待する声が目立つ。

冬季五輪は「メダル1つか2つ獲れるかどうか」と言われた時期もあったが、メダル1個に終わった2006年トリノ五輪以降は右肩上がり。2010年バンクーバー五輪は5個、2014年ソチ五輪は8個、2018年平昌五輪は13個、2022年北京五輪は18個を獲得した。その間、種目数も84、86、98、102、109、116と増えているのだが、日本人選手と関係者が対応してきた様子がうかがえる。

では今回はどの競技・種目が期待されているのか。主にテレビ、スポーツ紙の関係者に話を聞いたところ、下記の選手名があがってきた。

メディア関係者期待のメダル候補

まず「最もメダル候補が多い」と言われるスノーボードは、男子ビッグエアとスロープスタイルの荻原大翔、長谷川帝勝、木俣椋真、木村葵来。女子ビッグエアとスロープスタイルの村瀬心糀、岩渕麗楽、深田茉莉、鈴木萌々。男子ハーフパイプの戸塚優斗、平野歩夢、平野流佳、山田琉聖。女子ハーフパイプの冨田せな、清水さら、小野光希、工藤璃星。女子パラレル大回転の三木つばき。

いずれも日本人の複数メダル獲得が期待されているが、若い選手が多い種目だけに「新たなヒーロー・ヒロインの誕生」を願う声が目立った。

次に有力候補の多いフィギュアスケートは、男子の鍵山優真、佐藤駿。女子の坂本花織、千葉百音、中井亜美。ペアの三浦璃来・木原龍一組。さらに団体。

お家芸の1つであるスピードスケートは、女子1000mと1500mの高木美帆。女子500mの吉田雪乃。男子500mの森重航、新濱立也。さらに女子団体追い抜き。

スキージャンプは、男子個人ノーマルヒルとラージヒルの小林陵侑、二階堂蓮。女子個人ノーマルヒルとラージヒルの丸山希。さらに混合団体、男子スーパー団体。

フリースタイルスキーは、男子モーグルと男子デュアルモーグルの掘島行真。カーリング女子のフォルティスを推す声があがっている。

もちろんこれ以外にも「伏兵」「新星」として期待される選手は多く、スピードスケートのマススタート、ショートトラック、女子モーグル、フリースタイルスキーのスロープスタイルなどをあげる人もいた。

特にテレビマンは昨年9月に開催された『東京2025 世界陸上』で活躍した女性アスリートがその後テレビ番組でも人気であることから、女性のメダル獲得を求めるようなムードがある。ルッキズムへの批判も多いが、本音を言えば「かわいい」「美人」のアスリートが活躍してほしいのだろう。

