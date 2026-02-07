「残業代を1.5倍にすることにします」高知県知事から言われた働き方改革の先駆者が「赤字覚悟」で黒字になった理由

「働いて働いて働いて」という言葉が、流行語大賞をとったからか、まるで選挙のキャッチフレーズのように使われている。もちろん真摯に働くことは素晴らしいが、長時間労働を奨励するかのように取る人もいるのではないだろうか。

小室淑恵さんは、2006年に株式会社ワーク・ライフバランスを立ち上げ、20年にわたって「働き方改革」を訴え続けてきた。そして安倍内閣時の「産業競争力会議」民間議員をはじめ、多くの公的組織での民間議員もつとめてきた。まさに「働き方改革」の先駆者といえる。

小室さんがつねに主張しているのは、単に働く時間を短くすることではない。「長時間労働から抜け出し、成果を上げる」というものだ。

「いやいや、残業をなくしたら売り上げが下がるでしょ」という声が聞こえてきそうだが、では小室さんの唱える「残業をなくす」とはどういうことなのか。

2026年1月3日、小室さんはFacebookにこんな投稿をした。

【ワーク・ライフバランス社、大幅赤字！！になるはずが？！】

これは2025年9月10日に、小室さんが高知県の濱田省司知事と会見した施策が、大きな効果をもたらしたという内容だった。

そこで改めて「残業をなくして成果を上げる」とはどういうことなのか、詳しく小室さんご自身につづってもらう。

赤字を覚悟した“無償提供”という選択

年始にFacebookへ書いた「大幅赤字になるはずが？！」という投稿が、思いのほか反響をいただきました。私たち株式会社ワーク・ライフバランスが今年度、赤字を覚悟していたのに黒字に着地しそうだ――という、少し不思議な話です。数字の話でありながら、実は「働き方」の話そのものでもあります。

私たちは創業以来、「長時間労働から抜け出し、成果を上げる」ための働き方改革コンサルティングを提供してきました。累計で約3600社。規模も業種もさまざまですが、共通しているのは、最初は誰もが「うちには無理だ」と言うことです。ところが、仕事の棚卸しをし、会議を減らし、権限移譲を進め、ムダな承認や属人化をほどいていくと、組織は驚くほど軽くなる。残業が減っても成果は落ちない。むしろ上がる。私たちはその現場を何度も見てきました。

この20年、多くの企業を支援してきたことで気づいたことがあります。それは、日本の労働基準法が残業を生み出している構造です。皆さんは「均衡割増賃金率」という言葉をご存じでしょうか。現在、日本の労働基準法では、残業時間には通常時の1.25倍を支払うことが定められています。新たな仕事が発生した際、その仕事を「今いる人材の残業」で対処したほうが安いか、「新たな人の雇用」で対処したほうが安いかが均衡する割増賃金率を「均衡割増賃金率」と呼び、おおよそ1.5倍であることが分かっています。

つまり、日本のように1.25倍しか支払わなくてよい国では、経営者は「仕事に必要な人数より少し少ない人数しか雇用せず、やりきれない仕事を残業で行わせれば安く済む」構造になってしまう。一方で日本以外の先進国は、時間外割増賃金率が1.5倍です。だから「仕事に必要な人数を十分に雇い、残業はなるべく発生させない」インセンティブが働きます。日本の制度のもとでは、経営者が株主に最大の利益を出そうとすると、ブラック経営に近づきやすい構造があるのです。

高知県知事から突然の連絡

そのことを2025年2月の朝日新聞で解説したところ、高知県の濱田知事から突然ご連絡があり、「高知県庁だけ、時間外割増率を1.5倍に引き上げる社会実験を行います」と言われ、仰天しました。起業して20年、日本社会の長時間労働による課題を解決することを目標にコンサルティングを提供してきましたが、組織のトップが自ら「時間外割増率を1.5倍に引き上げる」と決断するリーダーに出会ったのは初めてでした。

そこで私たちは、日本で初めての挑戦をする高知県を全力で支える決断をしました。時間外割増率を1.25倍から1.5倍に引き上げるということは、残業代の支払い額がその分増えることを意味します。知事は、県民からいただいている税金をいたずらに増やさないために、残業時間を今までの6分の5に減らす目標を掲げました。しかし、具体的にどう残業を削減するのかというノウハウはないとのこと。だからこそ私たちがそれを提供し、この国が未来に目指すべき姿を実践して成功してもらいたいと考えました。

そこで、本来なら6000万円規模で提供する働き方改革コンサルティングを、無償で提供することにしました。社員35名の会社にとって、これは勇気がいる賭けでした。2025年度決算は赤字になるだろうと覚悟しての判断です。

なぜそこまで踏み込んだのか。理由は単純で、残業代の割増率を上げることは「長時間労働に依存した経営モデルを終わらせる」強いシグナルになるからです。時間外労働が安い国では残業が当たり前の手段として使われます。けれど、残業が高くつくなら、業務の設計を変え、AI等も使いこなしながら、限られた時間で成果を出す仕組みを作らざるを得ない。これまで見向きもされなかった、能力も意欲もあるけれど時間制約を持つ人材も、決められた時間の中で成果を出せば正当に評価されるようになります。制度が行動を変え、行動が文化を変える。日本の働き方を変える“社会実験”として、これ以上の舞台はないと思いました。

社内での議論――「うちがやる意味」を問い直した

無償提供を決めるまで、社内では何度も議論しました。「理念には賛成。でも私たちは大丈夫？」という不安は当然です。コンサルティングは“人の時間”がそのまま原価です。案件を受ければ受けるほど忙しくなり、品質が落ちれば信頼も失う。だから私たちは感情論ではなく、徹底的に数字とリスクで考えました。どのメンバーをどれだけ投入するか。通常案件をどこまで調整できるか。無償だからこそ、成果が出なかった時の社会的インパクトはどうなるか。県庁という大組織で、制度変更と現場改善を同時に進める難易度は高い。簡単な成功談にはならない――それでも挑む価値があるのか。最後に立ち返ったのは、「この国の長時間労働を終わらせる転換点をつくる」という創業の原点でした。35名の会社だからこそ、腹をくくれば動ける。そう信じて決めました。

「残業代を上げる＝負担増」ではない、という事実

残業の割増率を上げると聞くと、多くの人は「人件費が増えてしまう」と反射的に心配します。もちろん、やり方を変えなければ増えます。けれど、そもそも残業が発生している原因は、能力不足ではなく“仕事の設計”にあることがほとんどです。目的が曖昧な会議、同じ資料の二重作成、決裁のための決裁、確認のための確認。そこに「残業は高くつく」という価格シグナルが入ると、経営も現場も改善に本気になります。割増率アップは、そのスイッチを押す装置になり得るのです。

「頑張り方」を変えると、業績が変わる

こうして2025年度の赤字を覚悟して高知県の支援を始め、間もなく年度末を迎えますが、赤字になるはずの決算が、何度計算しても黒字なのです。理由は、私たちの支援先企業の好業績が2025年に目立って増えたことでした。過去最高益を更新した企業、ベースアップ10〜15％を実現した企業、採用が強くなった企業。もちろん景気要因や各社の努力もありますが、「働き方を変えたことが結果につながった」という実感を、経営者や現場の方々が語ってくださるケースが増えました。

その実感は次の行動を生みます。口コミで評判が広がってご依頼いただいたり、同一企業内でも別拠点への導入を追加でご依頼いただいたり、担当者が異動して次の部署でもご依頼いただくこともある。結果として、広告を打たなくても自然にお客様が増えていく。私たちが提供しているのが、単なる残業削減ではなく、業績向上につながる構造改革だという価値が伝播した一年でした。

加えて、2025年はメディア取材が激増しました。社名でもある「ワーク・ライフバランス」という言葉が、政治や流行語に関係して注目されたことがきっかけでしたが、多くのメディアが「ワーク・ライフバランスはなぜ捨ててはいけないのか」「業績とどう関係しているのか」と改めて取材してくださったことで、初めて私たちを知った方が「働き方を変えると本当に業績が上がるのか」と興味を持ち、問い合わせが増える現象も起きました。社会の関心が「働き方＝福利厚生」から「働き方＝競争力」へと移り始めている――そんな肌感覚もあります。

デンマークに学ぶ、「16時に帰る」社会の豊かさ

私はよく、デンマークの話をします。弁護士も官僚も、父親も母親も、16時に帰宅する。にもかかわらず、一人当たりGDPは日本の約2倍で、世界競争力ランキングでも常にトップクラスにいる。毎日16時に帰るということは、終業後から就寝まで毎日6〜8時間がまるごと残るということです。人は約8時間働き、8時間家族や学びや消費に時間を使い、8時間ぐっすり眠る。内需は回り、生活は充実し、翌日の集中力も上がる。生産性が高い社会には、ちゃんと理由があります。日本でも同じことはできます。生活費が足りないから残業して稼ぐ社会ではなく、時間内で働いた対価で暮らせる国を作る設計が重要なのです。

人手不足と叫ばれているが労働力人口は“過去最多”

労働時間を短くして、それでも業績を下げないなんて、具体的にどうやるの？と思われるかもしれません。しかし、残業可能な若い人口が減少していく日本において、労働時間が長いままで仕事量をこなすスタイルでは、今後もう伸びしろがありません。むしろ、短時間でもよいから多様な働き手で美しいパス回しをしながら仕事の総量をこなし、成果を上げるスタイルの職場に切り替えていく必要があります。

このようにお話すると、「ただでさえ人手不足なのに、人を増やして対応するなんてできない」と言われることがあります。ところが実は、日本の労働力人口は今年「過去最多」なのです。2019年の働き方改革関連法の施行により企業の働き方が変わり、これまで労働市場から退出していた人材が再び労働参加することで、徐々に増えている実態があります。けれど、能力も意欲もありながら事情で労働市場に出られなかった人材を獲得できる職場とは、長時間労働や休日出勤が前提ではない職場です。こうした変革ができた企業は人手不足とは無縁で、若手のエンゲージメントも高い。これからの業績向上の鍵は、こうした人材から「選ばれる企業」になり、かつその能力をフルに活用できるような「仕事のやり方」に職場が転換しているかどうか。いわば短時間で「ハードワーク」する職場です。

長時間労働が前提の職場では、皆が日頃から休暇を取りにくい風土になり、育児社員が休みを取ることを批判する「子持ち様議論」が起きるような「ギスギス職場」になりがちです。一方で、独身者も含めて日頃から休暇を取ることが可能であれば、休むメンバーの仕事を助け合って成果を出す「お互い様職場」になります。

赤字覚悟の決断が、黒字に変わった。これは「奇跡」ではなく、働き方を変えることが経済合理性を持つという証明でした。2026年、あなたはどう働きますか。忙しさを誇るのではなく、成果を誇れる一年に。私たちはこれからも、残業に頼らない強い組織を増やしていきます。

【関連】働いて働いて働いて、とは真逆。デンマークで「4時に帰るのに生産性が高い」理由