世帯年収1000万円の40代夫婦、金利上昇で住宅ローン3500万円を「変動→固定」に借り換えたほうがいい？FPの意外な回答

金利上昇が大きなニュースとなり、「住宅ローンを変動金利で借りているがこのままで大丈夫か」という相談が増えています。

「固定金利に借り換えるべきか、変動のままでいいかの判断はどうすればいい？」「金利上昇に備えてできることはないか？」はたしてその答えとは……。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが事例をもとに解説します。

40代夫婦の住宅ローン借り換えでアドバイスしたこと

ある日、40代のご夫婦が相談に来られました。

・今回登場する夫婦の家族と家計

家族構成：40代共働き夫婦、子ども2人(10歳、8歳)

収入：ご主人600万円、奥さま400万円

住宅ローン：変動金利1％(35年ローンで残り24年)

住宅ローンの残債：約3500万円

貯蓄額：約2500万円

ご主人「今後、金利が上がる可能性が高いことが不安です。変動金利から固定金利に切り替えたほうがいいでしょうか？」

奥さま「ネットを見ると『変動金利のままで問題ない』『今のうちに固定金利に切り替えたほうがいい』など、さまざまな意見がありよくわかりません。これから金利は上がっていくのでしょうか？」

磯山「これから金利がどうなるかは誰にもわかりません。様々な人が予測をしていますが、予測は当たることもあれば、外れることもあります。ここで大切なことは、金利を予測しないことです」

ご主人「金利を予測せず、変動金利のままか、固定金利に切り替えるか決めるのですか？」

磯山「そうです。できることは、自分にとって不利な状況になるほうを想定して準備することです。金利が上昇し、返済が厳しくなった場合、売却しても住宅ローンが残ってしまう可能性もゼロではありません。マイホームを失い、さらに借金も残ってしまいます。このような最悪な事態にならないように一緒に考えていきましょう」

奥さま「金利が上がるのか下がるのかを予測して決めるのではなく、自分たちにとって不利な状況になる、つまり金利が上がることを想定して考えるということですね」

金利が3％に上がったときの返済額は…

ご主人「どのくらいの金利上昇を想定しておけばよいでしょうか？」

磯山「変動金利(優遇後)の直近20年は、一番高くて約2％ですが、余裕をもって3％程度まで上がるケースを想定しておくと安心です」

■金利1％(現在)の返済額

月返済額：約13.7万円（年間：約164万円）

■金利3％の返済額

月返済額：約 17万円（年間：約205万円）

増加額：＋約3.4万円／月、＋約 41万円／年

磯山「変動金利と固定金利を選択する基準は、金利上昇のリスクを負えるかどうかで決めましょう。変動金利と固定金利は、誰が金利上昇のリスクを負っているかが違います。貯蓄や毎月の収入に余裕があり、金利が3％に上がっても返済していけるのであれば自分でリスクを負えるので変動金利が選択肢として優位になります。返済が厳しくなるのであれば、金利は高くなりますが、コストを支払って銀行に金利上昇リスクを負ってもらい、金利が上がっても返済が一定の固定金利を選択されたほうがベターです」

■固定金利に借り換えた場合の返済額(金利2％）

月返済額：約 15.3万円（年間：約184万円）

増加額：＋約1.6万円／月、＋約 20万円／年

※上記のほかに、融資手数料、登記費用、司法書士報酬、印紙税などの費用が必要です。

奥さま「固定金利に切り替えた場合、月約1.6万円の支払いが増えますが、これ以上返済が増えることはなく、金利が上がる局面でもあたふたする必要がないということですね。ただ、固定金利を選択した場合、金利が2％まで上がらなかったときは変動金利にしておけばよかったと後悔しそうです」

磯山「そうですね。その場合は、変動金利にしておいたほうが得だったということになります。しかし、金利上昇局面で、安心して毎日を過ごせる『気持ちの余裕』をもてるか、この部分を考えることも重要です」

教育費の準備はできているか？

ご主人「今、私たちの家計は子どもが小さいこともあり、年間150万円程度貯蓄できています。金利が3％になって年間の返済が41万円増えても大丈夫な気がしますが、子どもが大学にいくときには負担が大きいように感じます」

磯山「そうですね。お子さんは10歳と8歳で、教育費の準備は、高校までは公立、大学は私立で下宿も想定されているという話でしたよね？ 今から8〜14年後、子ども2人が大学に行く年齢なので、教育費の最大ピークになります。この時期は、住宅ローンの返済額が増えると家計への影響が最も大きい時期でもあります」

■ご夫婦の大学想定費用(一人当たり)

・私立理系4年間学費：約450〜550万円

・仕送り：約400〜500万円

合計：約1,000万円／人

ご主人「教育費2人分の2000万円は現状準備できており、教育費のピークを迎えるまでの7年間で1050万円(150万円×7年)を貯蓄する時間もあるので大丈夫だと思うのですがどうでしょうか？」

磯山「そうですね。想定している教育費は準備ができていますね。また、金利が上がったとき、資金の余裕があれば、繰り上げ返済をすることで月々の返済額を下げることもできますね」

奥さま「金利が上がったら、ある程度の額を貯蓄から繰り上げ返済できるように引き続き毎年の貯蓄を続けることが今の私たちにできる準備ですね。自分で金利上昇のリスクを負えるので、変動金利のままでいきたいと思います」

変動金利を選べる家庭、固定金利を選ぶべき家庭

今回のご家庭が「変動金利を選べる理由」は次の通りです。

・貯蓄が2500万円あり、教育費の目処が立っている

・今後の計画的な貯蓄見込みもあり、金利が上昇しても家計が破綻しない

一方で、次のような人は固定金利を選んだほうが安心です。

・貯蓄に余裕がない

・金利が上昇すると家計がまわらなくなる

変動金利と固定金利を選択する基準は、金利を予測するのではなく、金利上昇のリスクを自分たちで負えるかどうかです。金利が上昇したことをリアルに想像して、「どちらのリスクを負う選択が自分たちには合っているか？」「どちらの選択のほうが安心して毎日を過ごせるか？」を考えていきましょう。大切なのは、金利の安さではなく、将来を想像したときに安心していられる選択かどうかです。

