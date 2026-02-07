神聖ローマ帝国は国王の「私的財産」に過ぎない…兄弟同士の「殺し合い」を助長する中世ヨーロッパの国家構造

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

国家は君主の私的財産にすぎない

家産国家という言葉がある。国家を君主の私的財産とみなす国家形態のことで、主としてドイツ中世の領邦国家を指す言葉だ。その領邦国家とは、本書の主人公オットーが初代皇帝とされる神聖ローマ帝国が12〜13世紀に支配領域も今のドイツ・オーストリアに限られていくなかで、帝国300諸侯が自分たちの領域支配を確立した小国家群のことを言う。徳川300諸侯が支配する藩のようなものである。

藩とは、多くの百科事典の記述を借りれば徳川幕府による公称ではない。実は明治になって維新政府が諸侯を知藩事として任命したときの言葉である。それでは徳川時代各藩は自分たちの藩を何と呼んでいたのか？ ずばり「国」、「国家」である。つまり、「我が藩は〜」ではなく、「我が国は〜」であったのだ。

神聖ローマ帝国の領邦国家もその意味での「国家」であった。その「国家」が君主の私的財産であるという。であるならば君主の代替わりの時に、君主一族の都合により「国家」が分割相続されることもままあることになる。ドイツ史でよくみられる系統分裂である。しかし選帝侯領（これについては菊池良生『ドイツ300諸侯』参照）のような大諸侯「国家」が均一相続によって系統分裂していては帝国運営に支障をきたしかねない。そこで1356年、時の皇帝カール4世は皇帝選挙規定と帝国議会規定を定めた「金印勅書」において皇帝を選ぶ侯の領地、すなわち選帝侯領は領地非分割を原則とした。選帝侯領は君主一族の私的財産よりも公共性の高いものだというのである。

土地を巡る兄弟喧嘩

しかしこの話はヨーロッパ中世盛期のことである。中世初期は国家概念がはるかに希薄であった。公共性もへったくれもない。国家は国王の私的財産そのものであった。かくして当時の王国は代替わりの度に均一相続により国家分割が頻繁に行われていたのである。

カロリング朝でも均一相続を習慣としていた。カール大帝も父ピピン3世の死後、弟のカールマンと王国を分け合って相続している。ところがカールマンが王国分割の3年後の771年にランスで死去した。すると彼の寡婦ゲルベルガは幼い子供を連れてイタリアに亡命した。どうやら大帝側の策動があったらしいがよくわかっていない。ともあれ、これで大帝は弟の遺領を相続して王国の再統一を果たし、フランク大帝国を樹立する。

カール大帝の死の際、大帝の嫡子はルートヴィヒ1世敬虔王一人となっていたので、帝国分割は起きなかった。そして敬虔王の死亡時に王にはロタール1世、ルートヴィヒ2世ドイツ人王、シャルル2世禿頭王と3人の嫡子がいた。このため先述したようにフランク大帝国は中部フランク王国、東フランク王国、西フランク王国に分割されたのである。

この国家分割は封建制度の進展とともに地方分権と割拠を促した。部分王国ではそれぞれの君主に仕える土着勢力の家臣団が力をつけることになるからである。

分裂する東フランク王国

つまり、こうである。部分王国は分割相続によって生まれる。そして家督相続は兄弟間の骨肉相食む争いを引き起こす。兄弟はそれぞれ自分に有利に分国の線引きを画策する。武力に訴えることも辞さない。そのために兄弟は自分の家臣団を手なずけなければならない。つまり兄弟間の争いを実際に担う家臣たちに見返りを与えるのだ。こうして家臣たちは自分たちの領地の自治権を獲得し、部分王国内で己の勢力を拡充していったのである。

カール大帝は天下統一の過程で、多くの広大な公爵領をつぶし、帝国を約500の伯管轄区に分割して統治した。ところが大帝亡き後、帝国は国家分割により混乱する。そんななか、伯爵のなかの抜きんでたものはその混乱に乗じて勝手に管轄区域を拡大し、自立性を獲得するようになった。そしていつの間にかカロリング朝以前の部族大公の地位を獲得していった。部族大公領の復活である。これが「新部族大公領」だが、この大公領はカロリング朝の分国に発しており、必ずしもかつての「部族」の定住地域と一致してはいない。それゆえ以降はこれを単に大公領と表記し、そのトップを大公と呼ぶことにする。

東フランク王国も例外ではなく、王国はこの頃になるとフランケン大公領、ザクセン大公領、シュヴァーベン大公領、バイエルン大公領、ロートリンゲン大公領が割拠する状態になっていた。ただしロートリンゲンは幼童王の死去の際、シャルル3世の西フランク王国に編入されてしまった。

