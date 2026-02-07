BTSの広報ソング『With Seoul』MVにも出演していた韓国女優、24歳の若さで天国に旅立って6年

女優のコ・スジョンさんの6回忌を迎えた。

コ・スジョンさんは2020年2月7日、持病でこの世を去った。享年24。

2019年から脳腫瘍を患っていた彼女は病状が悪化し、短い人生を終えた。演技を通じて徐々に顔を知らせていた彼女の死は、多くの人に衝撃を与えた。

コ・スジョンさんの悲報は、亡くなった2月7日から5日が過ぎた出棺式が終わった後になって知らされた。

当時、所属事務所側は「俳優コ・スジョンは誰よりも純粋で美しい心を持った、光輝く人だった。明るい笑顔で世の中を照らしていた俳優コ・スジョンを永遠に記憶する。故人の冥福を祈ってほしい」と追悼の意を伝えた。

（写真提供＝ストーリージェイカンパニー）コ・スジョンさん

1995年4月24日生まれのコ・スジョンさんは、2016年に放送された大ヒットドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』（tvN）で幽霊役を演じてデビューした。

以降、ドラマ『ソロモンの偽証』（JTBC）、BTS（防弾少年団）のソウル広報キャンペーンソング『With Seoul』のミュージックビデオにも出演したことがある。2020年に公開された映画『サーチアウト』が彼女の遺作となった。