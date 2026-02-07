女子に「かっこいい！」と思われる卒業旅行のプラン９パターン
卒業旅行はそれだけで楽しいものですが、プランによってはあとで話したときに女性から「ステキ！」と思われることもあるようです。そんな一石二鳥な卒業旅行とは、一体どんなものなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「女子に『かっこいい！』と思われる卒業旅行のプラン」をご紹介します。
【１】東南アジアをバックパックでめぐる
「ワイルドな旅って感じがする」（10代女性）というように、バックパックでアジアを放浪すると、女性から「男らしいな」と思われるようです。多少危険な目に遭ったりしても、「あとで話のネタになる」と思えばポジティブに乗り切れるのではないでしょうか。
【２】第二外国語の知識を生かして海外旅行をする
「学んだことを実践で生かすのは偉い！」（20代女性）というように、大学で勉強した語学の知識を使って旅をすると、知性的な一面を評価されるようです。「旅行で苦労しないレベルの語学力をつけるため」という目標があれば、勉強にも身が入るというものでしょう。
【３】「オーロラ」など滅多に見られない絶景を見る
「レアなものを見てる人は純粋に尊敬してしまう」（10代女性）というように、多少の苦労を伴う絶景を見ていると、そのエピソードだけで「やるな」と思われるかもしれません。絶景を見て人生観が変わる人もいるので、これからの自分にとっても大きな糧になりそうです。
【４】発展途上国でボランティア活動をする
「なかなかできることじゃないと思う」（20代女性）というように、インフラも整わないような国でボランティア活動に従事すると、その行動力が認められるようです。ただし、「褒めてくれ」と言わんばかりのアピールは逆効果なので、話す際には気をつけましょう。
【５】バイクで日本縦断旅行をする
「普通の旅じゃないからいろいろ聞いてみたくなる」（20代女性）というように、タフなバイク旅行は女性には実行しにくいため、関心を持たれることが多いようです。旅先での景色や出会いを写真に残しておくと、より一層魅力的な話ができるのではないでしょうか。
【６】ツアーなどを利用せず世界一周旅行をする
「学生のうちにしかできないことをしてるな、と感心します」（10代女性）というように、世界一周旅行のような長旅は、「卒業旅行」のチャンスを有効活用したと思われるようです。資金をどのように調達したかも含めて話すと、夢の実現力についても評価されるでしょう。
【７】一人で屋久杉を見に行く
「行程がきついと聞いたことがあるので、すごいと思う」（20代女性）というように、体力的なハードルの高さも女性から尊敬されるポイントであるようです。雪山登山や「○キロハイク」など、体力のある今しかできない旅に挑戦してはいかがでしょうか。
【８】すべてヒッチハイクで移動する
「コミュニケーション能力が高そう」（20代女性）というように、見知らぬ人の車に乗せてもらうヒッチハイクは、コミュ力の高さを示すのにもってこいだと言えそうです。とはいえ、危険を伴う行為でもあるので、十分注意して行いましょう。
【９】路上パフォーマンスですべての旅行代金を賄う
「度胸がある。自分にはできないから尊敬する」（10代女性）というように、音楽などのパフォーマンスで稼ぎながら旅をすると、そういった経験のない女性たちから羨望のまなざしで見られるようです。「お金がなくて野宿した話」などを挟むと、武勇伝的な部分も薄れるのではないでしょうか。
女性には体力的に厳しい旅や、コミュニケーション力がものを言う旅、実行力が問われる旅など、ある程度の苦労を伴う旅が評価されるようです。楽しいだけの旅行もいいものですが、卒業旅行を企画する際に一度検討してみてはいかがでしょうか。（小倉志郎）
