「高市憎し」で創価学会が本気で動き出す…選挙のプロが解説「自民党・過半数クリア」でも苦難は必至か

2月8日投開票の衆議院議員総選挙。勝っても負けても「誰もトクしない」真冬の超短期決戦となった今回の選挙を、関係者や専門家たちはどう見ているのか。

元自民党事務局長の久米晃氏は、「『下駄の雪』に足をとられた高市政権」と評する。

創価学会票は最低7割か

「踏まれてもついていく下駄の雪」と揶揄された公明党が連立政権から離れ、新党「中道改革連合」を組んだことで、自民党は創価学会票を見込めない選挙を戦っています。多くの自民候補は不安な気持ちを抱えているでしょう。

今回の選挙は、直近の石破茂政権下の'24年衆院選と比較しても意味はありません。あのときの自民への風当たりは最悪でしたから。'21年の岸田文雄政権の選挙をベースに考えたほうがいい。自民への支持が可もなく不可もない状態だったこのときの選挙で、公明と連立政権を組んでいた自民は261議席を獲得します。ここから学会票がなくなるとどうなるか。

'21年衆院選で、次点候補との票差が1万票しかない自民議員が30人ほどいます。学会票は1選挙区に1万〜2万票と言われているので、この30名は厳しい戦いです。261から30を引いて、231議席。現状では、自民は単独過半数（233議席）をギリギリ超えるくらいにしかならないのではないかと考えています。

一方、学会票の7割くらいは中道に乗ると見ています。7割が最低ラインで、それ以上の票が乗る中道の候補も出てくるはずです。これは長年、選挙を見てきた経験に加えて、学会が組織を相当締めていることも大きい。学会がそこまで選挙に注力しないという見方もありますが、私はそうは捉えていません。

今回、学会を突き動かす根底にあるのが、極論すれば「高市憎し」だからです。学会にすれば、私たちを敵に回すと怖いぞというのを自民に知らしめる絶好の機会なので、学会員はこれまでの選挙戦からは考えられないほど、激しい動きをしているようです。

選挙がどう転んでも政局運営は難しい

仮に自民が過半数をなんとかクリアして、高市早苗政権が勝利宣言をしても、むしろ大変なのはそれからです。党内にくすぶる高市総裁への不満を抱えたまま、政権を運営しなければいけません。

日本維新の会も確実に議席を減らすと見ています。地方議員の「国保逃れ」のマイナス要素に加えて、大阪府市のダブル選挙という無駄な首長選もすることになった。地方議員がみんな反対しているにもかかわらず、吉村洋文代表が踏み切った。結果が出たら、吉村代表への批判が噴出するのではあるまいか。

結局、参議院で過半数割れの状態は変わらないので、相変わらず維新には配慮しなければいけないし、国民民主党を引き入れようにも、予算案の合意を反故にしての解散で彼らも怒り心頭です。

過半数の回復程度では、自民党内で不協和音が生じて、高市総裁のために一致結束というようなムードも生まれてこない。政権基盤も弱くなり、政策が進まなくなれば、高市総理は厳しい政局運営を強いられるのではないでしょうか。

【こちらも読む】『「野田佳彦が公明党に丸め込まれている」…《自民党大勝利》予想のウラで「中道改革」が内部分裂に至る「衝撃の舞台裏」』

久米 晃 (くめ・あきら)／'54年、愛知県生まれ。'80年に自民党職員になって以来、一貫して選挙畑を歩み、党選対本部事務部長などを歴任。現在は選挙・政治アドバイザーとして活動する

「週刊現代」2026年2月16日号より

【こちらも読む】「野田佳彦が公明党に丸め込まれている」…《自民党大勝利》予想のウラで「中道改革」が内部分裂に至る「衝撃の舞台裏」