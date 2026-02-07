「日本を取り巻く安保環境は史上最悪だから」インテリジェンスのプロが望む、選挙後の政権が真っ先に取り組むべき課題

2月8日投開票の衆議院議員総選挙。勝っても負けても「誰もトクしない」真冬の超短期決戦となった今回の選挙を、関係者や専門家たちはどう見ているのか。

元朝日新聞編集委員の峯村健司氏は、総理の賭けと「台湾有事」の深い関係について分析する。

外交上の危機感が解散のトリガーに

なぜ高市早苗総理は解散に踏み切ったのか、その背景には外交・安保上の危機感があると考えられます。

一番大きかったのは、中国が1月6日に打ち出した「軍民両用品」の対日輸出規制でしょう。これにより、レアアース等が日本に入ってこなくなる。その実害がじわじわと顕在化してきて、政権支持率が下落する恐れがありました。

支持率が下落すれば、外交において交渉力が弱まってしまいます。だからその前に、選挙を打って勝利し、「強い政権基盤」を築いて、中国と対峙する必要がありました。

'22年のロシアによるウクライナ侵攻以来、国際秩序は大きく変化しています。戦後の国際情勢は崩壊し、米・中・ロといった大国が自らの勢力圏を主張し、牽制し合う「帝国主義の逆襲」とも言える状況に突入しています。

こうした大国のリーダーは、「強いリーダー」しか相手にしません。たとえば、トランプ大統領にしても、相手が国内基盤の脆弱な政権だったら、いくらディールをしたところで約束が守られる保証はない、と判断するでしょう。

これは習近平氏にしても同じです。中国が高市総理の「台湾有事答弁」を問題視し、さまざまなプレッシャーをかけてきていますが、それは高市政権が少数与党で、「薄氷」上に立っているので、足元を見られているのです。

もちろん高市総理自身に問題がなかったわけではありません。台湾有事答弁は撤回する必要はないという前提ですが、言う必要もなかった。あきらかに不用意でした。

「日本を取り巻く環境は史上最悪です」

またトランプ大統領との関係にしても、せっかく昨年10月の日米首脳会談がうまくいったのだから、その後、頻繁に電話会談をするなどフォローアップすべきでした。これももったいないですね。

それでも強調したいのは、多少のミスがあっても、強い政権であったならば、相手もしっかり向き合おうとするということです。

こうした国際秩序の変革期には、外交・安全保障に専念できる強い政権基盤が必要なんです。もし長期政権を担える政党が出てくれば、中国の態度は一変し、真面目に交渉に応じる可能性があります。

私としては、選挙が終われば即座に、防衛力、インテリジェンスの強化を進めていただきたい。日本を取り巻く環境は史上最悪です。「近隣に核保有国が3つもある」のです。

本当に国が大きく変わる選挙です。民主主義の力強さを示す指標は、投票率です。高い投票率を示すことこそ、権威主義の国に対抗する正統性となり、それが外交を進めていくうえでも力になります。この国の未来のために、あなたの一票を投じてください。

峯村 健司 (みねむら・けんじ)／'74年、長野県生まれ。キヤノングローバル戦略研究所・上席研究員。北海道大学公共政策大学院客員教授。著書に『台湾有事と日本の危機』など

「週刊現代」2026年2月16日号より

