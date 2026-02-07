ケインズが喝破した、努力しても報われず「景気次第で失業する」残酷な真実…市場は「正当な評価を下さない」という新しい認識の誕生

GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？

経済学が見落としてきたものとは？

1月22日に発売した講談社現代新書の新刊『今こそ経済学を問い直す』（中村隆之 著）では、気鋭の経済思想家が私たちを支配してきた価値観を疑い、成長なき時代の「大問題」に挑みます。

本記事では、「市場は常に正しい」という常識を覆したケインズの思考について詳しくみていきます。

※本記事は中村隆之『今こそ経済学を問い直す』（講談社現代新書）から抜粋・編集したものです。

ケインズの登場

ケインズ（John Maynard Keynes, 一八八三〜一九四六年）は、『雇用・利子および貨幣の一般理論』（一九三六年、以下『一般理論』と略記）において、市場がそのままではうまくいかない（有効需要不足になる可能性がある）と指摘した。このことにより、従来の経済学よりも政府の役割が強調されるようになったのはもちろんだが、変化はそれだけではない。市場での活動の結果として人びとに与えられる報酬はそのままでは正しくない、という認識が生まれたのである。

例えば、まっとうにがんばっていても、能力に不足がなくても、景気次第で失業してしまうこともある。市場は適切な評価を与えてくれるわけではないのである。この新しい認識は、本書の主題である「必要」への配慮という観点からすると、たいへん重要な変化であった。これまで市場が適切に評価を与えてくれるはずだからという理由で考慮外とされてきた「必要」を、考慮しなければならないことに変えたからである。この考え方の変化が、第二次大戦後の福祉国家体制につながる。

ケインズの経済思想と「必要」の結びつきを考えるとき、この福祉国家体制──安定・保障・公正の「必要」に応える体制──につながった面に加え、「わが孫たちの経済的可能性」に見られる遠い将来における価値観の変化にも注目しなければならない。順調な経済成長が実現したならば、一〇〇年後（わが孫たちの時代）には現在の価値観（＝金銭的価値に基づいて人びとが動く）を乗り越える可能性が生じる、とケインズは言う。これは「モノ基準」を乗り越えたマルクスの理想と重なり、すなわち「必要に応じた分配」が語れるようになる世界である。

では、ケインズの経済学の内容を見てみよう。

常識にとらわれない思考

ケインズは、マーシャルの同僚であった経済学者ジョン・ネヴィル・ケインズの息子であり、ケンブリッジで育ち、イートン校、ケンブリッジ大キングス・カレッジと、まさしくエリート街道を歩んだ。数学を専攻したが数学優等試験の成績はよくなく、文官試験を受けることにして、そこで初めて本格的に経済学を勉強した（マーシャルから教えを受けた）。

一九〇六年からインド省に勤務したが、官僚の生活は退屈であり、学問の世界に戻ろうと考え、フェロー資格を得るため「確率論」を書いた。それを一九〇八年にケンブリッジに提出するが、不合格。そのとき、ケインズの才を知るマーシャルが経済学の講師はどうかともちかけ、インド省を早く退職したいケインズはそれを受けた。彼が経済学者になったのは、こうした偶然によるものである。

しかし、経済学者は、ケインズの天職であった。経済学者には、論理を展開する能力と、そこで生みだされた理論を現実にどのように適用できるかを見抜く直観の両方が必要であった。さらには、事実についての広範な知識も必要だが、その事実というのは明白で客観的なものではなく、大部分は正確性を欠くようなものだ。そのような不安定な足場に立ちながら、経済の問題に独自の解釈を与えることができる者こそ、一流の経済学者である。ケインズは、まさしくそういう仕事をしたのである。

論理と直観を適切に混合すれば、何となくこうだと考えられている常識を超えた見解に到達できる。これが、ケインズという経済学者の特徴である。『平和の経済的帰結』（一九一九年）で、第一次大戦における敗戦国ドイツに過酷な賠償を課すことを批判できたのも、憎き敵ドイツを痛めつけるのは当然だ、払いきれないなら後から減額すればいいのだ、という常識にとらわれなかったゆえである。

多数派とは異なる見解──金本位制復帰問題

一九二〇年代、第一次大戦の混乱で停止していた金本位制に昔通りの交換レートで復帰するかどうか、という問題についても、常識を超えた、世間の大勢とは異なる見解を持った。

常識では、金本位制に昔通りの交換レートでできる限り早く復帰するべし、と考えられていた。金とポンドの交換を一定に保ち続けてきたからこそ、ポンドという通貨が信用され、イギリスは世界の貿易・金融センターになれたのだ。イギリスが受け取る貿易関連のサービス収入および海外投資からの利子・配当収入は莫大であるから、それを維持するためにもポンドの威信を保つべし、というのが常識＝多数派の見解である。

しかし、ケインズは、別の見方をした。昔通りのレートで復帰するためには戦時に高くなりすぎた国内物価を下げなければならない。物価を下げるということは、額面の決まっている債券を持っている資産保有者には有利だが、財・サービスを生産し、販売する人びとには不利である。

ケインズは、貸し付けて利子を得る活動である「金融」と、財・サービスの生産によって利益を得る「産業」を区別した。金本位制復帰のためにデフレ政策を採るということは、「産業」を犠牲にして、「金融」の利益を守るということだ。それはイギリスの「国富」にとってよいことなのか？ いくら利子で稼いでも、生産・消費の力を損なっては意味がないのではないか？ それがケインズの見解であった。

金銀が流入することで国が富むのだという重商主義を、それはほんとうの国富ではない──ほんとうの国富とは豊かな生産と消費だ──と批判したスミスと共通する価値観がここにある。

＊

