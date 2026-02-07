時代を象徴するあの偉人と繰り広げる「チェス」が魅せた、賛嘆せずにはいられない力強い表現力

誰もが知るあの「歴史上の出来事」には、チェスが関わっていた--？

発売中の石井仁蔵さん『コンフィデンシャル・ゲーム』は、チェスが編み出す世界の「もしも」を描いた、驚愕の〈チェス×歴史if〉短編集。

期待の新鋭は、チェスを通していったいどのような歴史を新たに紡ぎ出したのか？

今回はマライ・メントラインさんによる書評を紹介します。

石井 仁蔵（いしい・じんぞう）

1984年生まれ、新潟県出身。東京大学文学部卒業。2023年、「エヴァーグリーン・ゲーム」で第12回ポプラ社小説新人賞を受賞し、同作でデビュー。

「チェス」を通じた勝負がみせる心地よい作用

歴史系コンテンツというものは、舞台設定が日本史にせよ世界史にせよ、近現代史にせよ古代史にせよ、往々にしてそれぞれの時代を守備範囲とする「界隈」からの読みとツッコミに晒される、という不文律がある。本作もおそらく例外ではない。が、しかし読んでみて何か、いわゆる通常の「歴オタ的な読み」との攻防を超えた強靭な文脈を感じさせる。そこが実に面白い。何故なのか。それは『エヴァーグリーン・ゲーム』由来の、チェスの魔力なのか。

本作について読み方の角度はいろいろあるだろうけど、私個人は、個人的な気がかりをきっかけに宿命の道を踏み進んでいた者たちが、最終的に、ある種の俯瞰的な視点を得るに至る物語だと感じた。そしてその決定的な場面で、チェスの勝負が絶妙なマジカル触媒作用を見せるのだ。あざとさを感じさせずに実はあざといチェス誘導演出が心地よい。これぞ大人の稚気というものだろう。

作品の舞台となるのは、その登場人物が主観的に「自分の人生のハイライト」と感じている歴史的イベントの真っ最中ではない。アフター廃位のナポレオン、アフター独立戦争のアメリカ憲法制定会議、アフターキューバ危機の地味外交、アフタークリミア戦争の西欧社会問題、そしてアフター明治維新・日清・日露戦争の軍国化日本。いずれも巨大イベントのアフターであり、良くも悪くも祭りのあと。まあ、その後の状況展開によって実はさらに凄いイベントがちょっと後に発生したりもするのだが、作中の人物の主観ではそれを知る由もない。この設定がまず興味深い、というか味わい深い。

いずれにおいても主人公たちは、ふとした契機から時代を象徴するキーマンを相手にチェスを指し、そしてその対局を触媒として、ちょっとした叡智に至る材料のようなものを得る。決して完成された答えを得るのでないあたりが、実によい。

ゲームバトル小説でも歴史小説でもない、まったく新しい小説に

また、それぞれの対局が、登場人物のそれまでの人生や環境の意味をパズル的に読み解きなおして「再評価」する、一種の感想戦のようなものになっているのも大きなポイントだ。勝負しながら、同時に別のより大きな文脈で「勝負後」のビジョンを展開する、この多層思考の妙が、本作を通常のゲームバトル小説でも歴史小説でもない、何か別の存在に昇華させている秘訣なのかもしれないと感じる。

そしてある意味、本作でもっとも重要かもしれないこと。それは、善悪や「正しさ」というものをめぐる多義性や矛盾、葛藤といった要素が、実に見事に織り込まれている点だ。「正しさ」とは単純ではない。しかし昨今、ＳＮＳやショート動画が氾濫している影響なのか、ウチの子はそのあたりをあまりわかってくれなくて、家族の話でも政治の話でも、どう話してみても単純な極論に寄りがちでねぇ……という父親・母親世代の嘆きを最近よく耳にする。まあ正直、それは若い世代に限った問題でないとも思うのだが、本作がもし広範な読者層に届くのであれば、良き意味で価値観形成の契機となるだろう。そういう重力めいたものをこの小説の言霊力は持っている。アナスタス・ミコヤンがフィデル・カストロに放つ「贖罪」という言葉は何なのか。何の代償がそこにあるのか。フローレンス・ナイチンゲールが女性参政権の要請に対して下した言葉の意味は何か。世界が動くための中長期プロセスの必要性とは何なのか。チェスを通じて、「人生」の情報蓄積が「人間」としての道理の再構築につながってゆく描写こそ本作『コンフィデンシャル・ゲーム』の白眉であり、その巧緻かつ力強い表現力には賛嘆のほかない。みんな読んでよ！ としか言いようがない。

ときに、歴史系プロパーの読者の視点からも本作はいろいろと読みどころがある。たとえばその構成。五篇からなる短篇集なのだが、中の三篇が「弱者とされる存在が強者とされる存在に対して権利と道理を主張する」系の話（そう、かの超大国たるアメリカ合衆国も、独立戦争の直後あたりではローカルな弱小国にすぎなかった）であり、それを両端の二篇が「異質な思考形態を持つ強力な外来者がある土地の文化や歴史に与える影響」系の話として包む（そう、ナポレオン・ボナパルトって実はフランス人ではなくコルシカ人で、フランス史の偉人たる彼はもともとガイジン選手枠だった）感じになっており、さらに、二十一世紀前半の日本の社会不満的トピックを連想させるネタ振りを各話で地味に行っている感があるのが実に「粋」であり面白い。収録作の先頭である「ナポレオン・オープニング」が全話のなかで「いちばん終わってる」作品ともいえるだけに、奥底に皮肉を利かせた構成の美的感覚に唸らせられる。

どうも、自分が「書きたい」内容と読者の「こういうのが読みたい」ニーズが一致する書き手のように感じられるので、本作を踏まえてさらに滋味を増すであろう、石井仁蔵氏の次回作にも期待せずにはいられない。

石井仁蔵『コンフィデンシャル・ゲーム』

一手に託す、世界の分岐点。

大胆で変幻自在な語りが生み出す、唯一無二のチェス・エンタメ小説！

フランス、アメリカ、ソ連、イギリス、日本、

各国の命運を分けた瞬間に、「秘密の対局」があったとしたら……

チェスが編み出す世界の「もしも」に、驚嘆すること間違いなし！

読み終えたとき、新たな歴史の証人となる。

