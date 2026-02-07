2025年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（28）。2020年の入社後、多くの人気番組を担当したが、2023年7月に体調不良を理由に休業を発表。退社後に、SNSでPTSD（心的外傷後ストレス障害）であったことを公表した。約1年の闘病期間を経て、再び前に踏み出し、NEWSポストセブンのエッセイ連載『ひたむきに咲く』も好評だ。そんな渡邊さんが、PTSDになった頃から少し変化した「ベッドとの思い出」について綴ります。

衆議院議員選挙を目前に、世間はさまざまなニュースで騒がしくなっている。SNSを覗けば、政治家のランチ動画が炎上していたり、討論会を欠席した政治家への厳しい意見が散見していたり、不満や負の感情が溢れかえっているように見える。

そんな外の状況とは打って変わって、最近の私は1日の大半を自宅のベッドの中で過ごす、静かな生活をしている。

おそらく、今の私は精神的な波のマイナスなところにいるのだと思う。身体が鉛のように重くて痛いし、呼吸しているのに酸素が取り込めていないような感覚で、やる気も生きる気力も湧いてこない。

PTSDになって以降、精神的な波に何度も悩まされてきたから、最近はそれほど波に飲み込まれなくなったが、今回の波はいつもよりちょっと大きくて、身も心も削られている。

だから、最近は家でできる仕事をメインにして、パソコンを枕元におき、働いている。今もベッドの上で毛布をかぶり、小さく丸まりながらこれを書いている。部屋には加湿器と自分の呼吸音だけが響き、社会から自分1人だけ取り残されたような気持ちになる。

長時間ベッドの中で過ごしていると、ベッドにはいろんな思い出が詰まっているように思える。修学旅行でシングルのベッドに友人3人で寝たりした明るい記憶と、入院中フラッシュバックで毎晩のように泣いたり、眠るのが怖い病床の暗い記憶。今は気分がマイナスだからか、嫌な思い出のほうが多く頭に浮かぶが、実は真っ先に浮かんだベッドの思い出は、"幼少期の読み聞かせ"と"エコロジー桃太郎"だ。

桃太郎の物語をアレンジして作った"エコロジー桃太郎"の話

小学校低学年頃まで、毎晩寝る前、ベッドに入って、母から読み聞かせをたくさんしてもらった。母は教育熱心なタイプで、私がまだ幼稚園児だったころから古典文学を暗唱させるなど、国語教育には力を入れていた。

母は心温まる本や適齢の本も読んでくれたが、少し難しい本も選んでいた。例えば、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』。朗読を聴きながら瞼を閉じると、自然と星が浮かんできた。場面が想像しやすい文章だった。当時、未就学児だった私には内容がまだ難しく、途中で理解を諦めて眠ってしまうことが多々あった。母としては、子どもたちがすぐ寝てくれるありがたい本だったのだろうなと今では思う。

母の徹底的な国語教育のおかげか、私はおしゃべり好きな子どもになった。そして、いつしか、寝る前の読み聞かせは、母に読み聞かせてもらうのではなく、創作ストーリーを母に読み聞かせるものに変わっていった。読み聞かせするのは、母ではなく子、という独特なものになった。

読み聞かせをする側になった私は、最初は有名な童話をアレンジしたストーリーをつくった。そこからアレンジが進み、もはや元の原型を留めないオリジナルストーリーが出来上がった。

その一つが、冒頭に出てきた"エコロジー桃太郎"だ。読み聞かせのベッドで寝転がる時間に生み出された、今でも渡邊家の、伝説に残るお話。

内容は、桃から生まれた桃太郎が、生まれながらにエコの精神が強くて、あらゆるものをリデュース・リユース・リサイクルしながら、仲間を増やし、ゴミや環境汚染などの社会問題に立ち向かっていくというお話し。

あの桃太郎が、自分が出てきた桃をこのまま捨てたらもったいないからと再利用するところから始まり、"鬼退治"ではなく"ゴミ退治"をしていく、とんちきストーリー。これが大枠で、横道にそれた細々とした笑いをいかに作るかが毎晩の楽しみだった。

改めてこうして文章にしてみると、それほど面白そうには思えないのだが、子どもの笑いのツボはわからないもので、毎晩腹筋がつりそうになるくらい笑った。話を作るために頭をフル回転させているから、脳が活性化されて、全く眠れなかったのもいい思い出だ（母からしたら、眠らなくなって大変だっただろうけど）。エコロジー桃太郎は一晩では終わらない、長編大作になった。

ベッド＝病床から、ベッド＝小さな光に

2026年の私は、スマホでSNSを見ながら、1人ベッドで毛布にくるまっている。光る画面の先は、悪意や憎悪に塗れていることも多い。それに、私にとってはここ2年弱、ベッド＝病床で、ベッドから起き上がれないことが自分を責める一つの要因にもなっていた。ベッドは真っ暗闇への出入り口のように感じていた。

しかし、ベッドでの思い出を振り返ってみたら、家族とぬくぬくしながら読み聞かせの時間を楽しんだこと、友人が初めてお泊まりに来てくれた日のこと、枕投げをしたりベッドで飛び跳ねて遊んだりしたこと、星の数ほど多くの小さな光が存在した。

刺激的な光が表わす不安や不満に惑わされず、やわらかく小さな光のほうを大事にして生きていきたい。そんなふうに思いながら、私はもうしばらくベッドでぬくぬくすることを決めた。

