「世界秩序は断裂している」強烈なメッセージを発信したカナダ・カーニー首相の真意と日本がやるべきこと

カナダのカーニー首相は、ダボス会議で、ルールに基づく国際秩序が実質的に破綻していると指摘し、中堅国の連携による新たな秩序構築を訴えた。この問題提起は、日本にとって、決して無視できないものだ。日本は単独行動の限界を認識し、韓国やオセアニア諸国との連携を具体化する必要がある。しかし、こうした本質的課題は、総選挙で十分に議論されず、日本政治の視野の狭さが浮き彫りになった。

「世界秩序は断裂している」としたカーニー演説

カナダのマーク・カーニー首相は、1月20日スイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムで、感動的で、重要な演説を行った（朝日新聞が、日本語と英語の全文を掲載している）。

日本の政治家の話を聞き慣れた私にとっては、極めて新鮮に響く演説であった。おそらく、ダボス会議の歴史に残る名演説となるだろう。演説が終了したとき、世界の政財界のリーダーたちのスタンディングオベイション（聴衆が立ち上がって拍手する）が起きたことがそれを示唆している。

カーニー氏の演説は、「本日私は、世界秩序の断絶、美しい物語の終焉、そして大国間の地政学が一切の制約を受けない残酷な現実の始まりについて話します」という言葉で始まった。

「強者はしたいことをし、弱者はそれを耐え忍ぶ」という古代ギリシャの歴史家の言葉を引き、大国間の競争の中で「ルールに基づく国際秩序」が衰えていると説明した。そして、「世界秩序は断裂（rupture）している」との見方を示した。

ウソの中で生きる

カーニー氏はさらに、作家であり反体制派、そしてポスト共産主義チェコスロバキアの初代大統領ヴァーツラフ・ハヴェルのエッセイ「力なき者たちの力」を引用した。

ハヴェルは、「普通の人々が私的に誤りだと知っている儀式に参加することで共産主義が存続した」と指摘した。同様に、カーニー氏は「我々は『国際ルールに基づく秩序』と呼ぶもののレトリックと現実のギャップを指摘することを、ほとんど避けてきた」と述べた。

カーニー氏は、戦後のアメリカが作り上げてきた経済体制に、ある種の虚構があったと指摘し、国際秩序の再構築に向けた結束を呼びかけた

「中堅国」間の団結を求める

では、損失を最小限に抑えるためには、今後どこに向かって進むべきか? カーニー氏の提言は、「要塞の世界」の代替として、中堅国間の合意を求めるものだ。

彼は、カナダのようなミドルパワー（中堅国家）をはじめとする国々が無力ではないとし、これらの国々は人権尊重、持続可能な開発、連帯、主権、領土の一体性といった価値観を体現する新たな秩序を構築する能力を持っているとした。

そして、中堅国が協調し、ルールに依存しない現実を直視して、新たな秩序構築を目指すべきだと呼びかけた。

いままでも、こうした方向が重要だと言われてきた。私自身も、ゲーム理論の「囚人のジレンマ」との関連で、多国間協調の必要性と難しさを論じたことがある（野口悠紀雄「アメリカが壊れる」第5章の３、幻冬舎新書、2025年）。

カーニー演説を聞くと、改めてこの問題こそが我々が直面している問題の本質であることがわかる。

忖度文化では考えられない勇気ある演説

カーニー演説は、単に正しい方向を示しただけではない。勇気ある演説だ。

なぜなら、このような発言をすれば、トランプ大統領からの激しい反発があるのは必至だからだ。事実、トランプ大統領は、翌21日の特別演説で、口を極めてカーニー演説を罵った。

それだけでなく、現実に報復措置を取ることも十分予想される。そのような危険を承知しつつ正論を展開するのは、並大抵のことではない。

私たち日本人は、「泣く子と地頭には勝てない」という論理に、子供のころから浸って育った。成人して働くようになってからは、権力者の意向をいかに忖度するかが、組織のなかで生き残る最重要事項であることを思い知らされてきた。

しかし、カーニー演説は、日本社会に充満しているこうした忖度文化とは正反対のものだ。だから、日本では、カーニー演説は理想論・書生論にすぎないとの受け止めが多いのではないだろうか？

だが、これは理想論ではない。カーニー氏は、演説の中で、つぎのように強調している。

「迎合し、トラブルを避け、従順であることによって安全を買おうとする。しかし、そうはいきません」、「何もしなければ、取引の俎上に乗せられてしまう。だから、これは、きわめて現実的な提案なのです」

日本はカーニー提案に応える必要がある

日本は典型的な中堅国なのだから、カーニー演説は、日本にとって、決して無視しえないものだ。そして、中堅国の団結が必要という提案に答える必要がある。

では、具体的に、日本はどのような方向に向かえばよいのか？

ヨーロッパの場合には、EUという枠組みがすでに存在する。しかし、日本の場合には、それに相当するものがない。

CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定。日本、カナダ、オーストラリア、イギリスなど計12カ国が参加する、アジア太平洋地域の巨大自由貿易協定）、Quad（主に日本、米国、オーストラリア、インドの4カ国による安全保障・経済協力の枠組み「日米豪印戦略対話」）、PIF（太平洋諸島フォーラム）などがあることは事実だが、十分とはいえない。

したがって、団結のための仕組みを作っていく必要がある。日本の場合、単独であっても、経済的にかなりの影響力をアメリカに対して与えられることは事実だ。関税交渉においても、日本からの投資が大きなポイントとなった。今後も金融的な影響力を与えることは不可能ではない。

しかし、単独では限界がある。カーニー演説で強調されている連携が必要なことは間違いない。韓国やオセアニア諸国との間でそれをどのようにして現実化していくかが考えられなければならない。

真に重要な問題が日本の総選挙で争点にならなかった

軍事的な安全保障は、さらに難しい課題だ。世界には3つの核超大国がある。そうした中で、中堅国が自らの安全保障を実現できる能力には限界がある。海賊のような脅威に対しては対処できるかもしれないが、他の相手に対しては、難しい。

ヨーロッパやカナダについてはNATOという強固な組織が存在するが、日本はどうするのか？

現実問題として、日本はアメリカの軍事力に依存せざるを得ない。依存が続けられるとしても、NATOの場合と同じように、防衛費負担割合を高めていく必要があることも、多分避けられない。

したがって、その財源をどのようにして達するかという極めて難しい問題に向き合わなければならない。消費税の減税など言って貴重な財源を無駄遣いしている時ではないのである。

それにもかかわらず、日本では、消費税減税という見当違いの問題しか総選挙の争点にならなかった。一体、この状態をどうしたらよいのだろうか？

