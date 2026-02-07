もし、子供が大勢の人がいる場所でいきなり人を追いかけ回したり、観戦にきた試合に乱入したとしたら、普通の親なら慌てて子供を連れ戻し、やってはいけないことだと注意するだろう。ところが、それがペットになると出来なくなる人たちがいる。飼い主によるペットのコントロールが行き届いていないために起きるトラブルについて、ライターの宮添優氏がレポートする。

「ペットブームが続き、ペットを連れて応援する方も増えたのですが、犬の乱入は珍しい。記憶にありません」

一月に行われた箱根駅伝の往路で、選手が疾走中のコースに突如、白い小さな犬が現れたトラブル。長年、箱根駅伝中継に携わってきた日テレ関係者は「珍しい」と話し、大事にならずに済んだと胸をなでおろしたともいう。

「ある選手が、犬が原因でバランスを崩し、足がつったとその後公表してネットは大炎上。選手自身は”犬に罪はない”といいつつも、記録に影響が出たことは間違いない。選手が転倒するなどの大事にならなかったのが幸い」（日テレ関係者）

大型犬にリードもつけず試合観戦

海外のスポーツ中継などで、犬や猫などが試合会場に乱入し、その映像を世界中で微笑ましく見ることもある。そういうときはたいてい、単なる「笑い話」で済む場面だが、選手の将来がかかったタイミングで「ペット乱入」されては、たまったものではない。九州にある、Jリーグのユースチームに子供が所属したという専業主婦の女性が訴える。

「公式戦ではありませんでしたが、その試合は、高校や各クラブのスカウトがチェックしに来ていた試合でした。息子がパスを受け、がら空きの相手陣地に入った瞬間、横から飛び出してきたのは大きな犬。点を決めるチャンスだったのに、犬が苦手な息子はそのままボールをおいて逃げたんです。いったい何が起きたのかと」（専業主婦の女性）

試合は中断、選手や審判がどうにか競技エリアから犬を追い払ったが、そのあとに待っていたのは予想だにしない、飼い主からの反論だった。

「何人かで犬を囲んで何とか追い出したんです。そしたら今度は、相手チームの応援席にいた選手の親御さんが飛び込んできて『うちの犬になにするの！』って」（専業主婦の女性）

女性は今にも怒鳴りつけたい気持ちだったが、あまりに身勝手な飼い主女性の主張に唖然とするしかなかった。

「観客がうるさいから犬がびっくりして逃げたと責任転嫁。そもそもなんで犬を連れてきているのか。リードもつけていないんです。リードをつけていても、犬が大きく飼い主女性はコントロールできていない。身勝手で人に迷惑をかけて反省するどころか、人のせいにして、ペットの心配ばかり」（専業主婦の女性）

まだ幼かった息子は、高校やクラブチームのスカウトの前でアピールできるチャンスを、この犬によって潰されたと落胆し、犬や犬を飼っている人に嫌悪感を抱くようになってしまったという。

犬がケガをしたと苦情

飼い主がコントロールしないことによって起きるペットトラブルは、我々のすぐ身近でも発生している。神奈川県内の海岸でライフセーバーとして活動する男子大学生が憤る。

「夏のビーチでも、犬の放し飼いをする客が増え、子供がかまれた、海水浴客が追いかけられたという報告がいくつもある。飼い主を注意すると、犬がびっくりした、犬は悪くないと言い訳ばかり。一度、ビーチを走り回っている犬を係員が取り押さえたんですが、後日『犬がケガをした』と、飼い主が事務所に乗りこんで来たこともあった。私も犬を飼っていますが、飼い主としてありえないですよ。犬を飼う前に、自分の非常識さを改めた方がいいと思います」（ライフせーバーの大学生）

もちろん、こうしたひどい飼い主はほんの一部だろう。だからこそ悪目立ちするし、愛犬家どころかペット愛好家全体に悪い印象が及ぶ。最近では、ペットを迎えるときに「家族として」増やすという感覚が多数派になっており、いつでもどこでも一緒に連れて行くのが当たり前という感覚の飼い主も目立つようになったが、そういう行動には相応の責任も生じる。放し飼いなど、飼い主の不注意でペットが他人に危害をくわえた場合、当然飼い主が刑事罰に問われる可能性もあることも覚悟して、ペットを飼うべきだろう。