前回の国政選挙、2025年7月に実施された参議院議員選挙では「オレンジの旋風」と呼ばれた参政党の躍進が大きな注目を集めた。街頭演説をすれば大勢の聴衆が集まり、オレンジ色のイメージカラーに身を包んだ支援者たちとともに「1、2の参政党！」というコールに笑顔で参加する人たちがいた。ところが、36年ぶりとなる2月の選挙となった現在おこなわれている衆議院議員選挙では、昨夏のような圧倒されるような盛り上がりが見られないと選挙と政治の取材を続けているライターの小川裕夫氏は言う。参政党の選挙活動に起きている変化について、小川氏がレポートする。

【写真】参政党への抗議プラカードに書かれていたのは「日本人ファーストは…」

2025年の参院選では参政党がSNSを巧みに駆使して支持を広げ、14議席を獲得。大躍進を遂げて、注目の存在になった。1月27日公示・2月8日投開票という慌ただしいスケジュールで始まった2026年の衆議院議員選挙についても、先の参院選から間がないこともあり、参政党は勢いそのままに議席を大幅に増やすと公示日前は注目されていた。

選挙前、神谷宗弊代表が高市首相を支持すると方針を示し、「高市内閣の政策を邪魔する自民党候補者の選挙区に候補者を擁立する」といった趣旨の発言をした。神谷代表の発言は、いわば「自民党内の反高市派を一掃することで高市内閣の後方支援をする」ことを示唆していた。

しかし、実際には高市首相の側近ともいえる議員の選挙区にも参政党は候補者を擁立した。そのため、いくつかの選挙区で自民党高市派と参政党の候補者が保守票を奪い合うという構図も生まれた。

衆院選だけをみると、参政党は2024年に3名の議員を誕生させた。今回は2年前を上回る当選者を出すとみられているので大躍進といえるだろう。しかし、前回よりも数が上積みされるからといって、手放しで喜んでもいられない状況にある。

熱狂の変化

解散前の衆議院の与党勢力は、自民党と閣外協力をする日本維新の会を合わせて過半数にようやく手が届くという状況だった。もし、新聞社やテレビ局などが行っている情勢調査の予測通り、自民党が大幅に議席数を増やす結果になり、選挙後も自民党と維新が連立を組む状態が続けば、参政党は野党のままで埋没する。となると、2年前の衆院選の3名より多い当選結果を出せても、神谷代表にとって物足りない数字に写ってしまうだろう。

参政党は2025年の参院選で驚異的な勢いで議席数を伸ばした。参政党に票を投じた有権者の多くは元々、自民党支持で保守的な考え方をする人たちだった。参院選では、そうした自民党支持者たちが保守色の薄れた自民党を見限って参政党に票を投じただけで、参政党の岩盤支持層だったわけではない。あくまでも消去法で選ばれたに過ぎない。

2025年に保守色を全面に打ち出す高市自民党が誕生したことによって、参政党に流れていた自民党票は取り戻されてしまった。

筆者は2022年の参院選も、2024年の衆院選も、そして2025年の参院選も参政党の街頭演説に頻繁に足を運んだが、今回の衆院選では明らに集まった支持者の数が少なく、熱量も下がっていた。つまり、高市内閣が誕生したことによって参政党の勢いは削がれたことになったといえる。

支持者の熱狂が変化していることは、神谷代表も肌で感じていたのだろう。衆院選公示日となった1月27日、神谷代表は第一声を東京駅前であげ、続いて秋葉原駅前で吉川りな候補と並んで街頭演説を実施した。

参政党が2024参院選で掲げた”日本人ファースト”は多くのハレーションを生み、参政党の街頭演説では多くの反対派が押し寄せるという状況が多発した。

今回の衆院選では、”日本人ファースト”のスローガンを全面的に打ち出してはいなかったものの、引き続きポスターやチラシ・看板などで使用している。そのため、今回の参政党の街頭演説にも「排外主義 反対」といったプラカードを手にする反対派が集結した。

反対派と参政党のスタッフによる小競り合いなどは街頭演説の場で発生していたものの、参院選の時と比べると反対派の熱量も確実に下がっていた。それは逆説的ながら、参政党に参院選ほどの勢いがないことを物語っていた。

そして衆院選最初で最後の日曜日となる2月1日の夕方に渋谷駅前で実施された街頭演説に集まったギャラリーは、勢いのあった参院選時より圧倒的に少なく、高市自民党に参政党支持層が削られていることは否定しようがなかった。

「党に票を入れなくてもいいから政治に関心を持って」

渋谷駅前で神谷代表は東京7区に擁立した候補者と並んで選挙カーの上に立ち、簡単にあいさつを済ませると、7区の立候補者にマイクを渡した。マイクを受け取った候補者は名前を口にしただけで自己紹介をすることもなく、政見や政治に対する思いも述べなかった。選挙カーの上に立っていたのも1分ほどで、すぐに神谷代表にマイクを返して選挙カーの上から姿を消した。

マイクを引き取った神谷代表は候補者の人柄や実績を紹介するといったことはせず、参政党が掲げる政策を手短に説明するにとどまった。その後は、「若い人はとにかく投票に行ってほしい」「参政党に票を入れなくてもいいから政治に関心を持ってもらいたい」という内容の演説を繰り返した。

公示日の秋葉原駅演説と比較して、神谷代表の演説時間は極端に短く、内容もこれまでのスタイルから大きく変化していた。

多くの批判を浴びながらも、これまで頑なに日本人ファーストの政策を訴え続けてきた神谷代表が演説内容を大きく変えたのは心境・状況の変化があったことは間違いない。そこには親高市路線が参政党の得票に思うように寄与していないことが挙げられる。

参政党と高市自民党の政策・理念は近い。だからといって、高市自民党を応援したいと考える有権者が、わざわざ参政党に投票することはないだろう。それゆえに、参政党は別の主張で支持拡大を図らなければならない。しかし、解散から投開票日まで16日間しかなく短い。選挙戦中盤となった最後の日曜日、2月1日に作戦を変更し、マスコミも聴衆も多くなる渋谷駅前で訴えても、広く浸透することはないだろう。そのため、筆者が取材した街頭演説では「選挙へ行ってください」という主張になったと思われる。

参政党が、さらに票を伸ばすには自民党を超えるような優れた政策を打ち出すか、高市自民党との差別化を図って対決姿勢を強めるしかない。しかし、高市自民党との対決路線を鮮明化させることで、これまで支持してくれた保守票が離れてしまう可能性もある。

神谷代表が、参政党じゃなくてもいいから若者に投票へ行くように呼びかけたことや政治に関心を寄せてもらいたいと訴える演説をしたことは、図らずも高市自民党によって参政党が存立危機に立たされていることを物語ることになった。

参院選時よりも勢いに翳りが見られるとはいえ、参政党の存在感は決して無視できるようなものではない。それだけに、衆院選後に参政党がどういった立ち位置を目指すのか？ その振る舞い方に注目が集まる。