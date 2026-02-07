裏方に徹し、目立たない官僚たち。昨年、天皇皇后両陛下の右腕に昇格した彼もまた、そんな黒子のような存在かと思いきや、意外なところで内面を発露していた。知的で繊細な感覚を文章に落とし込んだ異色作品の内容とは──。

「今年1年精一杯お支えしますという趣旨のことを申し上げ、両陛下からはなごやかな雰囲気で『今年も皆さん体に気をつけて努力してもらいたい』と、言葉をかけていただきました」

年頭の会見、宮内庁の新長官である黒田武一郎氏（65才）は引き締まった表情でそう口にしていたという。その長官の約20年前の"過去"がいま、関係者の間で静かに話題になっている──。

昨年末、平成から令和への御代がわりを経験した西村泰彦前長官からバトンを引き継いだのが黒田長官。警察庁出身の西村氏に対し、黒田氏は総務省出身の大物官僚だ。

「灘高から東大に進み、総務事務次官まで務めあげた黒田さんは、霞が関でも切れ者として知られています。明治神宮の武道場に40年以上通う剣士としての顔も持ち、合計5回総務大臣を務めた（旧郵政大臣、旧自治大臣を含む）高市早苗首相からの信頼も厚い。総務省時代は高市首相から『ブイチロウさん』と下の名前で呼ばれていたそうです。実際、長官の就任会見でも自ら首相との距離の近さに触れる場面もありました。

武道に精通するだけに己にも部下にも厳格なタイプで、職員や記者とのやり取りにもそこはかとない緊張感が漂っています」（宮内庁関係者）

とはいえ、周囲とのコミュニケーションをおろそかにしているわけではない。

「職員や記者と飲みに行くこともあるようですが、そうした場でも偉ぶったりせず、周囲の話に丁寧に耳を傾けています。ただ、総務省時代に上司が機密漏洩で処分されたり、事務次官時代には部下が民間企業からの高額接待を受けていた問題が明るみになったりと、不祥事に巻き込まれた経験も多い。そのため、飲み会はもっぱら割り勘派です」（前出・宮内庁関係者）

実際、危機管理も長官の重要な仕事のひとつだ。

「前任の西村さんは愛子さまの成年会見と悠仁さまの中学校卒業式が重なってしまった際には、『私の頭に思い浮かばず調整できなかった』と説明し、『できれば別の日がよかったと個人的には思う』と矢面に立って火消しに奔走しました。

2023年に宮内庁次長となった黒田さんはナンバー2として、そうした西村さんの姿勢を間近で学んできましたし、陛下とは同級生で誕生日も3日違い。より近い距離感で令和皇室を支えていくのではないでしょうか」（皇室ジャーナリスト）

そんな黒田長官が直面する課題のひとつが、安定的な皇位継承についての議論。

「皇族数の減少については喫緊の課題となっており、避けては通れない問題です。恒久的な問題解決にはどうしても時間がかかりそうですが、長官としてはまず公務の量を適切に管理し、皇族方の健康維持を図りたいとの決意を語っています。皇族方の未来にかかわる議論への道筋をつける過程で、政治との距離を保ちつつ、両陛下をどこまで支えられるか、黒田氏の手腕が問われるところです」（前出・皇室ジャーナリスト）

あとがきには「素人の作文」

両陛下の最側近としての活躍が期待される新長官だが、実は剣士のほかに文筆家としての顔も持つ。

「黒田さんは過去に2度熊本県へ出向するなど、地方生活の経験も豊富。熊本では同県出身の直木賞作家・光岡明さんとの交流を深めたそうです。光岡さんや地元新聞社の人らのすすめもあって、縁のある土地を舞台とした小説作品を2作も発表しているのです。

『ステップ』と『時のはざまに』というタイトルの2作品ですが、現在流通しているのは中古品のみ。ただ、黒田さんの長官就任で小説にも注目が集まったのか、一部では1万円以上の値で取り引きされています」（別の宮内庁関係者）

2005年に発売された『ステップ』（熊本日日新聞社）は、主人公の男性が息子とともに自宅のある秋田から熊本へと旅をするところから物語が始まる。

「秋田県は黒田さんの初任地ですし、主人公の妻が若い頃、剣道を嗜んでいたという設定など、著者である黒田さん自身のことがかなり投影されています。

主人公父子が熊本にある3000段の"日本一の石段"を上ることでそれぞれの過去と向き合い、家族の再生を描く作品ですが、異色な存在として登場するのが主人公の妻。彼女は病気に悩みながらも死に抗わず餓死を選ぼうとするだけでなく、妊娠を巡って自殺未遂を起こした過去があるなど、かなりエキセントリックなキャラクターとして描かれています。

当時は黒田さんにとっても手探りの執筆だったのか、同作への自己評価を《素人の作文》と自虐的にあとがきに綴っています」（霞が関関係者）

そんな処女作から6年後に発表したのが、もう一冊の『時のはざまに』（熊本日日新聞社）だ。物語は定年を間近に控えた男性会社員が同窓会の誘いを受け、中高時代の恋人と再会することで動き出す。青春時代の思い出や彼女との7年前の甘い記憶を遡りつつ、人生において経過していく時間と「自然体に生きるとは何か」を自問するような描写が随所にちりばめられ、ヒロインとの埋まりそうで埋まらない距離感を精緻に描く大人の恋愛小説となっている。

「兵庫県生まれの黒田さんだけに神戸や尼崎の街並みが丁寧に描かれ、阪神・淡路大震災からの復興に強い思い入れがあることをうかがわせる一方で、登場人物たちの外見に対する自意識が強い部分や、クライマックスの過激な暴力シーンなどはかなり特徴的です。

前作同様、執筆には試行錯誤されたようですが、あとがきでは《登場人物の輪郭を設定し、それぞれが結末に向かって自ら動き始めるようになるまで、当然のことながら何度も頓挫しかけました》と振り返るなど、執筆のレベルが前作より格段に高次元になっていることがうかがえます」（前出・霞が関関係者）

どちらの作品も通読した前出の別の宮内庁関係者は、自重気味にこう語った。

「20年近く前の作品ということを差し置いても、作中の女性に対する視点が男性優位で前時代的な印象を受けました。ところどころ眉をひそめるような場面があることは事実でしょう。凄惨なシーンもありますしね。宮内庁内では小説家の一面を持つことは知れ渡っていますが、中身までは精査されていないようです。雅子さまや愛子さまがお読みになったら、困惑される内容とは言えそうです」

多才な黒田氏には、3作目ではよりハートフルな作品を期待したい。

※女性セブン2026年2月19・26日号