哲学者・批評家の福尾匠氏が語る総選挙「ポジショントークに終始する『党』の空洞化」

2月8日投開票の衆議院議員総選挙。勝っても負けても「誰もトクしない」真冬の超短期決戦となった今回の選挙を、関係者や専門家たちはどう見ているのか。

哲学者の福尾匠氏は、「そしてポジショントークだけが残った」と今回の選挙を批評する。

衆院選は総理ではなく議員をえらぶもの

高市早苗総理が1月19日に開いた会見を見たのですが、とくに新しい論点はないというのが率直な意見です。これは僕が'92年生まれで「失われた30年」がそのまま人生だからというのもあると思いますが、もとから期待もしていないので腹も立たない。

高市総理は解散総選挙の理由について、自身に対する国民の信任を問いたいと強調していました。しかし言うまでもなく、衆院選は総理大臣を選ぶものではなく政策に基づいて議員を選ぶものです。

そもそも僕が見る限り、与党も野党も政策の方向性として大きな対立があるように思えません。どこも目新しいビジョンを掲げているわけではなく、個々の政策の優先順位の話に終始して現実は何も進まない。すべてが時間稼ぎに見える。公明党が連立から離れて立憲民主党とくっついたのも含めて、そもそも「党」とは何のためにあるのかというところから考え直すべきだと思います。

「中道改革連合」という名前にも「党」というものの空洞化がよく表れています。

政党名を「中道」としたのは、「他党は中道ではない」と主張したいから、に思えてしまいます。ネット上の「普通の日本人」を自称する人たちが、移民などのマイノリティを排除することでようやく、自らが「普通」であると担保し安心しているのと同じ構造です。

「置き配的」な分断が起きている

僕は『置き配的』という本で、メッセージの伝達より、「ポジション」というメタデータの共有が優先される社会のことを、「置き配的」と定義しました。

コロナ禍以降、アマゾンやウーバーイーツでの注文品の受け取り確認が、対面でのリアルなやり取りではなく、メールや、玄関前に置かれた荷物の画像のやり取りという「データの共有」で、なされるようになった。

この現象は、近年の様々な場面でのコミュニケーションにも通じます。たとえばSNSでは、保守・リベラルが互いに議論しているようで結局はポジショントークとラベリングに終始し、中身の理論はどうでもよくなっている。そんな分断された言論の状況こそが「置き配的」と言えます。

政治も全く同じで、ポジショントークだけが残った。それが今回の選挙をめぐって露になった「党」の空洞化にも表れている。でも良くも悪くも現実は、その不毛なポジショントークの外からやってきます。

【こちらも読む】『国民の血税600億円が「高市総理の大バクチ」でムダに費やされる現実…なぜ“優等生宰相”は豹変したのか』

福尾 匠 (ふくお・たくみ)／'92年、岡山県生まれ。博士（学術）。『非美学 ジル・ドゥルーズの言葉と物』で紀伊國屋じんぶん大賞2025受賞。著書に『置き配的』などがある

「週刊現代」2026年2月16日号より

【こちらも読む】国民の血税600億円が「高市総理の大バクチ」でムダに費やされる現実…なぜ”優等生宰相”は豹変したのか