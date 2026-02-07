近代〜現代で「読む／聴く／書く」行為はどのように変化したのか【『音と言葉のデジタリティ』書評】

音楽批評を中心に数多くの著作がある大谷能生さんによる最新著作『音と言葉のデジタリティ』が刊行されました。「デジタル化」していく近代の思想・芸術・文化を一望しながら、メディアと文化の変遷を論じた本作。文芸批評・音楽批評の分野で活躍されている矢野利裕さんによる書評を「群像」2026年3月号よりWebでもお届けします！

書かれ、読まれる音楽

とても面白かった。本書に登場する固有名を列挙すると、バッハ、マネ、ゴダール、石川啄木、やけのはら……等々。本書は思想・批評の潮流に伴走してもいるので、そこにヘーゲル、アドルノ、蓮實重彥、細川周平、グリーンバーグ、平倉圭など思想家・研究者の名前も多く加わる。あと、エジソンなんかも。註釈のかたちで掲載される大量の関連ブックガイドが役立つうえに楽しい。

音楽・絵画・映画・文章表現などを縦横に論じる本書は、「デジタリティ」（＝「計数性」）--ある表現・出来事における数値化ないし形式化できる側面、といった意味合いか--という鍵概念を駆使して描かれた文化史である。そしてその文化史が示すのは、私たちが個人としての領域--それを《内面》と呼んでもいいだろう--を得ることをめぐる歴史であり、その歴史はさしあたり近代と呼ばれうる。したがって本書には、モダンおよびモダニズムを再考するという視座が貫かれてもいる。本書は、著者自身も言うように、近著『歌というフィクション』（月曜社）、『〈ツイッター〉にとって美とはなにか』（フィルムアート社）との連続性がありつつ、視聴覚メディアにおける「感覚の（再）編成」という点では、菊地成孔との共著『アフロ・ディズニー』（文藝春秋）における問題意識を通史的に敷衍したものでもある。

発話と書字の議論から始まる本書において興味深い部分はいろいろあるが、とりわけ刺激的だったのはアドルノの議論を捉え返す＃２だ。もっとも、私自身がアドルノを遠ざけていたところがあったという個人的な事情もある。ヘーゲルからアドルノにいたる有名な否定弁証法の議論は、その否定性を重ねたさきの先鋭性を評価するので、必然、否定性の契機を欠いた大衆的な娯楽音楽は資本主義下の「規格（スタンダード）化」された音楽として批判の対象となる。亡命後のアドルノが、ジャズをはじめとするアメリカのポピュラー音楽を批判したことは有名だ。ポピュラー音楽に愛着を持っている私はそんなアドルノ的態度を敬遠していたのだが、一方、同じくポピュラー音楽に対する愛着を持っているだろう著者は、アドルノの音楽論を「「書く」／「読む」行為の響き合い」として捉える。そうして、ベートーヴェンとフルトヴェングラーあるいはメシアンに言及しながら、それこそが「現実の喪失を超えた、何度でも反復可能な「永遠」への経験を生み出すのである」と述べる。ポイントは、西欧クラシック音楽が「譜面を読み、そしてそこに書かれてある音を心の中で鳴らすことによって体験される芸術である」ということだ。

興味深いと思うのは、この指摘がまさにアドルノが嫌悪した20世紀アメリカのポピュラー音楽の本質を言い当てているからである。本書で言及されているもので言えば、アーヴィング・バーリンによるスタンダード曲〈アレグザンダーズ・ラグタイム・バンド〉の「メチャクチャに歪んだ世界観」は、ベートーヴェンにおける〈田園〉と同様の、作曲者およびリスナーの《内面》に広がる光景として成立する。それはたとえば、バーリン（ユダヤ教徒である）の〈ホワイト・クリスマス〉やリチャード・ロジャースによるワルツ曲〈エーデルワイス〉においても同様だ（この時期のスタンダード曲はその後、さらに各要素が離散的に分解されながらチャーリー・パーカーやジョン・コルトレーンらに演奏される）。

「読む／聴く／書く」行為の不思議な魅力

このように本書においては、記号化および「デジタリティ」の側面が強調された音楽の分析を通じて、ジャズ、ディスコ、ハウスといったダンスミュージックとしてのポピュラー音楽史が紡がれる。これらの音楽に対しては、プレモダン的な祝祭性かポストモダン的な匿名性として捉えられることが通例だが、本書ではこれらをアドルノの問題意識とともにモダンないとなみとして捉え返すことで、映画・絵画・文学なども含めた近代文化史の一端として提示する。このモダンへの関心の高さは本書の大きな特徴と言えるだろう。私自身、音楽や文学の経験を祝祭性・集団性・共同性といったモデルで考えがちだが、本書はそこにもっと複雑なかたちで個の経験が絡み合っていることを教える。

文芸誌読者を意識した指摘をすると、本書は、意識と現実のズレという指摘において小林秀雄〜柄谷行人にいたる日本の文芸批評の問題意識に連なっている。近代の文芸が前提とする《内面》なるものがどのようなメディア状況から生まれ、それがどのようなたぐいの芸術や文化を生んできたのか、本書を読んでぜひ確認して欲しい（加えて言うと、この《内面》への省察が奇妙に秋山駿の議論と共振していたのが興味深かった）。また他方、たとえばヘーゲルの読解から導かれる「刻みつけて、読み直し、書き直し、そして、そのようにして実現された世界に宿る「精神」を聴き取ること。これがぼくたちの芸術の経験であり、そのような「精神」を生み出す技術こそが、芸術家の職能である」といった一節などは、書き手の経験と世界との関係の結びかたという点において、現在の小説や昨今のエッセイが持っている（持とうとしている）気分をよく言い表していると思える。現代の文芸作品を読むヒントとして本書を参照するのもいいだろう。

「デジタリティ」という概念とともに反復可能な計数を見出す作業は、すぐれた表現を安易に天才性や祝祭性に還元しない。かと言って、要素を交換すれば事足りるような安易な形式性にも還元しない。本書の分析的な姿勢は、近代以後に生きる私たちが本を読んだりレコードを聴いたりする行為の不思議な魅力を伝える。それは同時に、よりよく作りよりよく受け止めるための一助にもなる。本書が推奨するように、グレン・グールド〈バッハ：ゴルトベルク変奏曲〉の1955年録音のCDを聴きながらこの書評を書いた。この読む／聴く／書くという行為はどういうことなのか、と考えつつ。

