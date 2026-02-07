1983年、84年に巨人軍でプレーしたレジー・スミス氏（80）が「レジェンズ・オブ・ドジャー・ベースボール」入りを果たした。ドジャースが6日（日本時間7日）に発表した。

ドジャースでは1976年途中から81年まで外野手でプレー、強打のスイッチヒッターとして、クラブハウスでのリーダーとして、ドジャースのリーグ優勝3度とワールドシリーズ制覇を支えた。今年8月15日（土）、ドジャー・スタジアムで行われるブルワーズ戦前に、セレモニーが行われる。

「レジェンズ・オブ・ドジャー・ベースボール」はロサンゼルス・ドジャースが独自に設けている球団表彰制度で、ドジャースの歴史に特別な功績を残した人物を称えるためのもの。

ドン・ニューカム氏（2019年）、スティーブ・ガービー氏（2019年）、フェルナンド・バレンズエラ氏（2019年）、モーリー・ウィルス氏（2022年）、カーク・ギブソン氏（2022年）、マニー・モタ氏（2023年）、オレル・ハーシュハイザー氏（2023年）、ダスティ・ベーカー氏（2024年）、ロン・セイ氏（2025年）に続く、10人目のレジェンドとなる。