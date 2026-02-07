スイングでの「正しいお尻の使い方」とは？人気女性コーチが解説

飛距離が伸びない、打球が曲がる、ダフリ・トップ・・・。ミスの種類はさまざまでも体の使い方、動かし方の「1点」を直せば、すべてのミスをすぐに防ぐことができる。そんなスピード上達を叶える、濱野流「1点集中スイング改造」で、ミスの出ない振り方を即マスターしよう！

「お尻」の筋肉の正しい使い方は「絞る」ではなく"張る”！

「お尻の筋肉を動かす」を理解することからスタート！

モモ裏は上下に、お尻は外に向かってストレッチしている感覚が○。この感覚をスイング中もキープすることが重要

アドレスの形やスイングイメージは完璧でも、いざクラブを振りはじめるとオーバースイングやスエーなど、さまざまなエラーが起きてしまう。「それはまず、お尻の筋肉を効果的に使ってスイングできていないことが原因です」と濱野はいう。これは“ルーマニアンデッドリフト”という筋トレを行ない、お尻の筋肉の動きを理解すれば効果的に使えるようになるそうだ。

実際に行なってみると、モモの裏が上下にストレッチされ、お尻の筋肉は外側に向かって伸びていくのがわかる。これが正しくお尻を使えている状態。アドレスからフィニッシュまで伸びた筋肉が縮まらないようにキープし続けることが、あらゆるミスショットを防ぐカギへとつながっていく。

ルーマニアンデッドリフト

クラブをヨコにして両手で持ち、お尻をうしろへ引きながら上体を前傾させる。お尻は地面と平行にではなく、骨盤を後傾させるようにやや斜め上方向に引く

背中は猫背にならないように、反るくらいがグッド。反ったときにお腹がポコッと出てしまうと、お尻が”張れている”感覚が消えるので「腹圧」が抜けないように注意しよう

バックスイング

“苦しい”くらいがちょうどいい理想のトップを手に入れる！

「張り」と「腹圧」の感覚に慣れる

お尻の張りをキープしながら、腹圧がかかった状態で行なうバックスイングは「苦しい」と感じるはず。この感覚に慣れるのが大切

トップ位置が正しく制限される

アマチュアはボールを飛ばそうとして、バックスイングを大きく上げようとする傾向が強い。そのせいで、お尻の右側の張りをキープできても左側の張りが抜けがち。これがオーバースイングや振り遅れなどのミスを誘発する。

「プロと比べて柔軟性の低いアマチュアは、コンパクトなトップが合うはずです」と濱野。お尻全体の張りをキープしてバックスイングすると、不必要に大きくクラブを上げられないので、自然とトップがコンパクトになる。これがバックスイングの正解だ。

右にスエーしてしまう

お尻の左側の張りが抜けると、右足に体重が移動しすぎて軸が右に傾いてしまう。スエーした状態から元に戻すのは困難。あおり打ちにもなりやすい

うまく体重移動できない

スエーを防ぐ意識は大切だが、お尻の右側をうまく使えずに右足だけで突っ張ってしまうと、体重移動やスムーズな回転運動が行なえないので×

濱野希

●はまの・のぞみ/1994年生まれ。栃木県出身。容姿や指導力、人柄のよさから多くの生徒に慕われる人気コーチ。山梨県の「IKIGAI GOLF Academy」を中心に全国的にレッスンを行なう。現在、LPGAティーチングライセンスA級を取得中。

構成=岡田豪太

写真=田中宏幸

協力=東松苑ゴルフ倶楽部