浅地洋佑が36位、ラームは4位で最終日へ LIVゴルフ開幕戦
＜LIVゴルフ第1戦 at リヤド 3日目◇6日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇7464ヤード・パー72＞全13試合を予定するLIVゴルフの開幕戦は、第3ラウンドが終了した。
【写真】松山英樹がLIV離脱のケプカを歓迎
今季から参戦する浅地洋佑は「73」とスコアを落とし、トータル6アンダー・36位タイに後退した。トータル16アンダー・首位にピーター・ユーライン（米国）とエルビス・スマイリー（オーストラリア）が並んだ。年間王者のジョン・ラーム（スペイン）はトータル14アンダー・4位タイにつけた。チーム戦ではホアキン・ニーマン（チリ）率いる『トルクGC』がトータル46アンダーで首位に立った。個人戦の賞金総額は2000万ドル（約31億4370万円）。チーム戦には1000万ドル（約15億7185万円）の賞金がかけられている。
ゴルフ情報ALBA.Net
