日本列島では、週末にかけて“強烈寒波”が襲来し、各地で大雪となるおそれがあります。特に衆議院選挙の投開票日の8日は、北日本から西日本の日本海側を中心に、警報級の大雪となるおそれがあるということです。

■各地で被害相次ぐ 看板落下や動けなくなる車も

北海道天塩町で撮影された映像。次第に雪と風が強くなり、撮影者は、車の中で揺れを感じたといいます。

撮影者

「すごい風の吹雪で、今まで経験したことないような。駐車している車がこんなに横揺れするのは、地震のとき以来初めて。国道を走ったりしたけど、局地的にホワイトアウトになったり、危なくて前が見えないくらいの感じ」

各地で大荒れとなった北海道。稚内市では、最大瞬間風速31メートルの台風並みの暴風を観測。たびたび雪が巻き上げられ、視界が悪くなる“ホワイトアウト”状態に。

最大瞬間風速26.9メートルを観測した留萌市では、暴風の影響でしょうか、スーパーマーケットの看板が支柱から折れ落下。

秋田県では、雪の上に「朝市」という文字が。実はここには、大館朝市だった建物がありましたが、雪の重みで倒壊。ケガ人はいないということです。

総務省消防庁によりますと、先月20日からの大雪による全国の死者は42人。

各地で被害が相次ぐ中、青森市内では、路面状況が悪化し動けなくなる車が相次ぎました。

救出を手伝った人

「もう何台じゃない、何十台ですよ。朝6時台からずっとはまりっぱなし」

■東京23区でも降雪予想 期日前投票の会場は“大行列”に

週末にかけて“強烈寒波”が襲来し、各地で大雪となるおそれがある日本列島。特に衆議院選挙の投開票日の8日は、北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪となるおそれが。

7日から8日にかけては、東京23区でも降雪が予想されています。都内では、先月2日に1センチの積雪が観測されましたが、この週末はこのときより寒気が強く雪が積もるおそれがあるのです。

雪には慣れていない東京都民。そのため、期日前投票の会場は“大行列”になっていました。

期日前投票をした人

「（週末）天気が悪い予報が出ていましたので、来ました」

「日曜日が寒いって言ったでしょ、とても。その時に行きたくない。転んだりしたら嫌だから」

せっかく来たならと、投票して割引になる“センキョ割”で買い物も。

期日前投票をした人

「投票証明書いただけたら割引だったり」

■我孫子市選管委員会 融雪剤40袋、スコップ35本を用意

『news zero』が向かったのは、千葉県我孫子市。千葉北西部でも、7日夕方から8日夕方にかけ5センチの降雪が予想されているため、急きょ準備したというのが融雪剤40袋。

我孫子市選挙管理委員会 事務局次長

「今回、投票所に配置するため確保した融雪剤になります」

さらに、各投票所に融雪剤をまくためのスコップも35本用意。

我孫子市選挙管理委員会 事務局次長

「きのう発注した。きょうになって届きました。投票人の方の安全を確保することを重点的に取り組んでいる」

「雪対策」に人手が必要になったため、その分、ふだん選挙に関わらない学校職員なども投票事務を行うことになったといいます。

我孫子市選挙管理委員会 事務局次長

「できる限りの対応を明日（7日）までになんとかしたいと思います」

JR東日本は、首都圏で降雪が予想されているため、7日の夕方から8日の午前中にかけて、列車の大幅な遅れや運休などが発生するおそれがあるとして、注意を呼びかけています。

■今後の雪の予想は…

このあとの雪の予想です。非常に強い寒気が日本列島に流れ込む影響で、7日から8日にかけて日本海側を中心に雪が強まり、太平洋側でも、大雪となるところがありそうです。

そして、関東地方でも雪が積もるおそれが出ています。7日午後9時ごろの関東地方の雪の予想をみてみると、広い範囲が雪を示す白色で覆われていることが分かります。

雪は8日の日中まで続くとみられていて、東京23区内でも雪が積もるところがありそうです。

7日夕方までの予想降雪量は、箱根から多摩、秩父で3センチとなっていて、そのあと8日夕方にかけて、北部の平地で10センチ、東京23区でも1センチとなっています。

積雪や路面の凍結などによる交通障害に注意してください。

