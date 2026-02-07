白石聖、鮮やかな赤の裃姿披露に反響 『豊臣兄弟！』出演メンバーで節分祭に登場「豆撒き美人」「美しい国宝」
俳優の白石聖（27）が3日、自身のXを更新。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の出演メンバーとともに、千葉・成田山新勝寺で行われた節分会に参加した様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「豆撒き美人」「美しい国宝」鮮やかな赤の裃姿でほほ笑む白石聖
白石は、「本日は、『#豊臣兄弟！』チームで成田山新勝寺で行われた節分会に参加させて頂きました！お天気にも恵まれて、たくさんの方にお会いできて嬉しい一日でした 皆さまにとって健やかで実り多い一年になりますように！福は内！」とつづり、鮮やかな赤の裃姿でほほ笑む写真を投稿。凛としたたたずまいと華やかな装いが印象的だ。
続く投稿では、「こちらの写真も追加します」として、共演者たちと並んだ集合ショットも公開。歴史ある寺院の雰囲気と相まって、特別な一日を切り取った写真となっている。
コメント欄には、「豆撒き美人」「聖さんお美しいです」「可愛すぎる…」「福は内！」「美しい国宝だわ」など、多くの称賛と応援の声が寄せられている。
白石は、出演辞退した永野芽郁（26）の代役として主人公・小一郎（仲野太賀）の幼なじみ・直役で同作に出演。また昨年に配信された佐藤健、小芝風花がW主演したAmazon Original日本ドラマ『私の夫と結婚して』では、小芝演じる主人公・美紗の親友である江坂麗奈を演じ、その“怪演”ぶりでもドラマファンの注目を集めた。
