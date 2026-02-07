2月1日、俳優の戸田恵梨香が短編映画『The Tiger』の特別上映イベントに参加したことを自身のSNSで明かし、その装いが大きな注目を集めた。会場は渋谷パルコ内の映画館で、GUCCIの新たなコレクション「La Famiglia」にインスパイアされた作品のお披露目の場。戸田は花柄が印象的なゴージャスなドレスに身を包み、これまでのイメージとはひと味違うスタイルを披露した。

ヘアスタイルは額を大胆に見せたウェーブヘアで、クラシックさと遊び心が同居する仕上がり。写真が公開されると、「雰囲気が全然違う」「女王感がある」「余裕を感じる」といった声が相次ぎ、ファッションそのものだけでなく、着こなしからにじむ表現力にも関心が集まった。華やかでありながら構えすぎない佇まいが、イベントの空気感と自然に溶け込んでいる。

戸田は作品について、ファッションと芸術、さらに哲学や音楽が重なり合い、強い没入感をもたらす体験だったとコメント。映画を通して日常から一歩離れ、別の世界観に引き込まれる感覚を楽しんだ様子が伝わってくる。会場には戸田のほか、多彩なジャンルのゲストが集い、それぞれが「Gucciness」を体現する装いで登場した。

スクリーンの中と外が呼応するような特別な夜は、ブランドの世界観を体感する場であると同時に、戸田恵梨香の新たな一面を印象づける時間となった。大胆さとしなやかさを併せ持つ姿が、見る人の記憶に鮮やかに残るイベントとなっている。

参考：https://www.instagram.com/p/DUMqDcWgSxy/