形だけ真似しても意味がない！「下から上」の動きが本物のハンドファーストを作るカギ【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【アマの勘違い ダウンの軌道】上から下に振るから正しいハンドファーストにならない

手元がヘッドより前にあればいいわけではない

ハンドファーストで打たなければいけないと思い、アウトサイドから叩きつけるような形で打ち込むゴルファーがいますが、これはNG。たとえ手元がヘッドを追い越していても、正しいハンドファーストとはいえないのです。

手元がヘッドより前にあるというだけでなく、手元が低い位置から上昇しながら動いてボールを捉えるのが、プロたちが実践している正しいハンドファースト。「低い位置から上げる」という意識があれば、右方向への打ち出しもやりやすくなるはずです。

【NG】上から叩きつけようとするとクラブがアウトから下りる

【check】

インパクトでハンドファーストの形を作ろうと上から叩きつける人がいるが、これだとアウトからの軌道になり低い球しか出ない

【これがプロ！対策OK】手が右足前に下りてきた辺りから手元は「下から上」か「横から上に」動く

【Point】ダウンで手元を低い位置に置けば、下から上に動かしやすい

【check】

ダウンで手元を右太モモ辺りに下ろしてから、体の回転とともに手元を上げる。そうすることで、正しいハンドファーストになる

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹