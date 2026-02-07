世界的に抹茶ブームが巻き起こる中、お茶どころ、福岡県八女市にもその波が押し寄せています。市は、このチャンスに八女茶の市場価値を高めたいと、新たなステージへと向かおうとしています。

健康志向や日本食への関心の高まりを背景に世界に広がる抹茶ブーム。茶畑を一望できる人気の観光スポット、八女中央大茶園には、この日も外国人観光客の姿がありました。





■香港から訪れた人「すばらしい！みんな興奮しているよ。香港にはこんな茶畑はない。私たちは抹茶が好きです。」海外からはバイヤーたちも続々と八女茶の買い付けに八女市を訪れ、その人気は世界に広がっています。

お茶の栽培から製造、販売まで行う八女美緑園製茶が手がけるカフェでは。



■中村安里アナウンサー

「カフェのメニューを見てみますと、英語で書かれています。」



抹茶ブームを機に去年、外国人観光客がおととしと比べおよそ10倍に増えたため、新たに英語のメニューを導入しました。



抹茶の豊かな香りを堪能できる「最高級抹茶（1000円）」が人気です。



■中村アナウンサー

「濃厚！飲んだ瞬間に抹茶のうまみが口いっぱいに広がります。とてもまろやかです。」



■八女美緑園製茶・江島一信 代表理事

「抹茶が急速にこんなふうになったのは、ここ数年のうちです。私はもう40年ぐらいお茶関係にいますが、抹茶ブームは初めてです。」

農林水産省によりますと、抹茶を含む緑茶の輸出額は、おととし364億円と過去最高額となりました。さらに去年は1月から10月だけで、過去最高を上回る539億円となっています。

八女美緑園製茶ではこれまで、煎茶が7割、抹茶が3割でしたが、去年は抹茶ブームによる需要の増加に応えるため、その割合が逆転しています。

抹茶の工場を案内してもらいました。



■江島 代表理事

「これがレンガを組んで作った、てん茶炉です。」



抹茶は、このてん茶炉で抹茶用に育てられた茶葉を乾燥させ、石うすなどで粉末状にしたものです。茶葉から抹茶となるのは、多くてもわずか2割程度です。



急激に増加する需要に生産が追いついていないと言います。



■江島 代表理事

「朝から製造を始めてフルに動かしても、それだけ。あと2倍ぐらいは処理能力が上がればいいなと、次の増産に向けた計画を今やっているところです。」

これまで、国内消費の低迷や生産者の高齢化、生産コストの上昇などに悩まされてきたお茶業界。JAふくおか八女によりますと、八女市内のお茶の生産者は年々減少し、10年前のおよそ半分になっています。



■JAふくおか八女 茶業部会・松延伸治 部会長

「畑の機械にも、軽油やガソリンを使います。それも高騰しているし、人件費も高騰してなかなか価格に転嫁できない状態が続きました。30年近く右肩下がりできていて、それが廃業につながる。」



先が見えなかったお茶業界にとって、抹茶によるお茶の消費拡大はまさに明るい兆しです。



■松延 部会長

「秋の四番茶は、今までは畑に刈り捨てていた部分でも、ものすごく値段がついて。」



去年の秋の四番茶の価格は、おととしに比べ3倍以上の価格で取引されるなど、異例の事態となっています。

こうした中、八女市の簑原悠太朗市長は今回の抹茶ブームを勝機と捉え、自ら万博で国の内外に向けトップセールスを行うなど、ブランド力の底上げを進めています。



■八女市・簑原悠太朗 市長

「抹茶ブームは八女茶にとってチャンス。八女茶としてのブランド力をさらに上げる。抹茶ブームをきっかけに、八女伝統本玉露や急須で淹（い）れるお茶の魅力を、改めて国内外の人に知ってもらう大きなチャンスだと思います。」



さらに、世界での市場価値を高めるため八女市は、農産物として全国で初めて、八女茶が育った環境の良さなどを数値化する「ESG評価」に去年、取り組み始めました。



抹茶ブームを追い風に、八女茶本来の強み、伝統的な「玉露」や「煎茶」など、八女茶ブランドの底上げが期待されます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月14日午後5時すぎ放送